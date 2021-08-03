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LGBTQIA+

Nico Puig completa 25 anos de relacionamento com Jeff Lattari

Ator compartilhou momentos românticos com o companheiro nas redes sociais

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 14:49

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 ago 2021 às 14:49
O ator Nico Puig e o companheiro Jeff Lattari, que completam 25 anos de relacionamento
O ator Nico Puig e o companheiro Jeff Lattari, que completam 25 anos de relacionamento Crédito: Instagram/@puignico
Nico Puig usou as redes sociais nesta segunda-feira, 2, para comemorar 25 anos de união com Jeff Lattari. O ator ficou conhecido após protagonizar diversas novelas nos anos 1990, como Olho no Olho e Malhação, da TV Globo, Amor e Revolução, no SBT, e alguns outros trabalhos na Record TV.
"Agosto de 2021. 25 anos. Bodas de prata. Gratidão", escreveu Nico na legenda da foto que publicou no perfil pessoal no Instagram.
O ator usou a música Flutua, de Johnny Hooker, para ilustrar um vídeo com uma série de imagens de momentos ao lado do marido.
A publicação foi comentada por diversos amigos, como a atriz Patrícia de Sabrit, que esteve com ele no elenco da novela Olho no Olho: "Que máximo. Parabéns aos dois lindos. Que venham mais e mais anos". O autor de novelas Tiago Santiago também desejou felicidades ao casal: "Lindos e raros! Parabéns para vocês!", concluiu.

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