Nico Puig completa 25 anos de relacionamento com Jeff Lattari

O ator Nico Puig e o companheiro Jeff Lattari, que completam 25 anos de relacionamento Crédito: Instagram/@puignico

Nico Puig usou as redes sociais nesta segunda-feira, 2, para comemorar 25 anos de união com Jeff Lattari. O ator ficou conhecido após protagonizar diversas novelas nos anos 1990, como Olho no Olho e Malhação, da TV Globo, Amor e Revolução, no SBT, e alguns outros trabalhos na Record TV.

"Agosto de 2021. 25 anos. Bodas de prata. Gratidão", escreveu Nico na legenda da foto que publicou no perfil pessoal no Instagram.

O ator usou a música Flutua, de Johnny Hooker, para ilustrar um vídeo com uma série de imagens de momentos ao lado do marido.