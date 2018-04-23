Nicki Minaj promete vir ao Brasil: 'Melhor base de fãs do mundo'

"Sim, Brasil. Eu prometi a vocês. Estou indo a todos os lugares, pessoal, por favor não me perguntem sobre locais específicos. Vocês são a melhor base de fãs no mundo. Apenas saibam que Chun tem vocês", escreveu a cantora em seu Twitter, em resposta a um fã brasileiro que pedia para ela não esquecer do País: "Estamos esperando para vê-la há anos."