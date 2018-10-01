Netflix vai deixar usuários escolherem final de séries e filmes

Não é a primeira vez que o Netflix aposta nesse modelo Crédito: Andrew Harrer/Bloomberg News

O serviço de streaming Netflix permitirá que usuários escolham como um episódio de série ou filme vai terminar  uma possibilidade interativa dentro da plataforma. A notícia é da agência de notícias Bloomberg, que conversou com fontes familiarizadas com o assunto.

Segundo a reportagem, o primeiro projeto da nova proposta deverá ser lançado até o final deste ano. A série de ficção científica Black Mirror, do Netflix, terá um episódio deste projeto interativo. O Netflix ainda não comentou o assunto.