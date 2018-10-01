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Netflix vai deixar usuários escolherem final de séries e filmes

O primeiro projeto da nova proposta deverá ser lançado até o final deste ano; a série 'Black Mirror' terá um episódio deste modelo interativo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2018 às 15:22

Publicado em 01 de Outubro de 2018 às 15:22

Não é a primeira vez que o Netflix aposta nesse modelo Crédito: Andrew Harrer/Bloomberg News
O serviço de streaming Netflix permitirá que usuários escolham como um episódio de série ou filme vai terminar  uma possibilidade interativa dentro da plataforma. A notícia é da agência de notícias Bloomberg, que conversou com fontes familiarizadas com o assunto.
Segundo a reportagem, o primeiro projeto da nova proposta deverá ser lançado até o final deste ano. A série de ficção científica Black Mirror, do Netflix, terá um episódio deste projeto interativo. O Netflix ainda não comentou o assunto.
Não é a primeira vez que o Netflix aposta nesse modelo. A empresa já lançou o programa animado Puss in Book, em que os espectadores podiam escolher finais alternativos da história.

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