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Netflix lança app que funciona com palha de aço para divulgar série

Ferramenta já está disponível para download e revela cenas do novo ciclo da série de ficção

Publicado em 

02 jul 2019 às 21:32

Publicado em 02 de Julho de 2019 às 21:32

02/07/2019 - Cenário do comercial do aplicativo Stranger Antenna é semelhante ao do Bombril Crédito: YouTube / Netflix
A Netflix lançou nesta segunda-feira, dia 1º, em parceria com a Bombril, o aplicativo Stranger Antenna, no qual basta aproximar o produto de limpeza da câmera do celular para a plataforma sintonizar com pistas exclusivas da terceira temporada de Stranger Things.
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Na propaganda de um minuto, o ator Carlos Moreno mostra como a novidade retrô funciona, recordando do uso da palha de aço nas antenas de televisão para conseguir sinal. Interpretando alguns dos principais personagens, ele encena a Eleven (Millie Bobby Brown) usando o poder da mente para fazer o aparelho funcionar.
> Netflix divulga novo teaser da 3ª temporada de 'Stranger Things'
Sem sucesso na tentativa, o ator aparece como Dustin (Gaten Matarazzo), segurando um celular que mostra algumas cenas da obra de ficção - sem dar spoilers. Moreno ganhou notoriedade como garoto-propaganda da Bombril.
O aplicativo já está disponível para download gratuito nos sistemas Android e iOS. A Netflix montou também um tutorial para os usuários. Veja:

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