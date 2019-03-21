Netflix divulga trailer da 3ª temporada de 'Stranger Things'

20/03/2019 - Cena da terceira temporada de 'Stranger Things' Crédito: Netflix/Divulgação

"Tudo pode mudar em um verão". A Netflix divulgou nesta quarta-feira, dia 20, o trailer oficial da terceira temporada de Stranger Things. Na terça-feira, 19, a plataforma havia divulgado o teaser da série.

O vídeo começa com os amigos de Dustin pregando uma peça nele, com a ajuda de Eleven e seus poderes. Eles não são mais crianças e novas aventuras estão prestes a acontecer.