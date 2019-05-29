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Netflix divulga teaser e data da última temporada de Jessica Jones

Heroína interpretada pela atriz Krysten Ritter encerra sua trajetória em junho

Publicado em 

29 mai 2019 às 12:27

Publicado em 29 de Maio de 2019 às 12:27

Krysten Ritter em "Jessica Jones" Crédito: David Giesbrecht/Netflix
A Netflix divulgou nesta terça-feira, 28, um vídeo com teaser e data de estreia da terceira e última temporada de Jessica Jones. A heroína da Marvel, interpretada pela atriz Krysten Ritter, encerra sua trajetória no dia 14 de junho.
> Atriz de 'Jessica Jones' revela gravidez no Oscar 2019
Todos os episódios da terceira temporada de Jessica Jones serão liberados de uma única vez. De acordo com a sinopse oficial divulgada pela Netflix, Jessica e Trish enfrentam, agora, um psicopata 'altamente inteligente', enquanto passam por uma 'perda devastadora' que revelará suas 'ideias conflitantes de heroísmo'.
> Netflix anuncia segunda temporada de 'The Umbrella Academy'
Jessica Jones foi cancelada pela Netflix, junto com outras produções feitas em parceria com a Marvel, que passam a ser exclusivas da Disney.
Assista ao teaser da terceira temporada de Jessica Jones:

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