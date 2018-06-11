STREAMING

Netflix divulga primeiras imagens da temporada final de 'House of Cards'

Após o afastamento de Kevin Spacey, Robin Wright assumiu como protagonista da série

Publicado em 11 de Junho de 2018 às 16:02

Redação de A Gazeta

A Netflix divulgou as primeiras imagens da última temporada de 'House of Cards', que vai trazer Robin Wright como a nova protagonista Crédito: Netflix/Divulgação
A Netflix divulgou as primeiras imagens da temporada final da popular série "House of Cards", que vai trazer Robin Wright como a nova protagonista após Kevin Spacey, que interpretava o ex-presidente Frank Underwood, ser afastado por conta de inúmeros denúncias de assédio sexual.
Em um primeiro momento, a plataforma de streaming havia cancelado a série quando as denúncias contra Spacey surgiram em outubro de 2017, mas dois meses depois o diretor de conteúdo da Netflix Ted Sarandos confirmou a derradeira temporada como uma forma de honrar os contratos dos quase 2 mil envolvidos na produção.
Ao contrário das cinco temporadas anteriores, que contavam com 13 episódios cada, a temporada final terá somente oito capítulos. Além de Robin Wright, que voltará como a presidente Claire Underwood, outros atores que participam da série, como Michael Kelly, Jayne Atkinson, Patricia Clarkson, Constance Zimmer, Derek Cecil, Campbell Scott e Boris McGiver também estão de volta à produção.
As filmagens da sexta temporada de "House of Cards" terminaram no final de maio e a estreia está prevista para o final de 2018.
