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Netflix divulga lista de novos filmes e séries para férias de julho

Internautas comemoram, mas cobram a volta de Brooklyn Nine-Nine e Atypical

Publicado em 

01 jul 2019 às 19:17

Publicado em 01 de Julho de 2019 às 19:17

Crédito: Pixabay
A Netflix divulgou neste domingo, 30, através das redes sociais, um novo catálogo de filmes e séries para as férias de julho. Algumas produções são muito esperadas, como "Stranger Things", que está na terceira temporada, e a última de "Orange is the New Black".
Outros produtos queridinhos da plataforma de streaming terão as sequências disponibilizadas neste mês. "La Casa de Papel", na terceira temporada, a décima de "RuPaul's Drag Race" e "Queer Eye", que está na quarta edição. Além disso, serão disponibilizados todos os episódios de "Privacidade Hackeada".
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A Netflix também está apostando em séries inéditas. Os espectadores poderão conhecer "Crônicas de Arthdal" e "Outra Vida".
E no catálogo de filmes: "Deslize", "O Contador de Auschwitz", "Como se Fosse a Primeira Vez" e "Réquiem para um Sonho".
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Para quem gosta de anime nostálgico, a Netflix disponibiliza agora em julho "Os Cavaleiros do Zodíaco".
Os internautas vibraram com a divulgação, mas muita gente cobrou o retorno de algumas produções, como "Brooklyn Nine-Nine" e "Atypical".

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