Netflix divulga lista de novos filmes e séries para férias de julho

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Outros produtos queridinhos da plataforma de streaming terão as sequências disponibilizadas neste mês. "La Casa de Papel", na terceira temporada, a décima de "RuPaul's Drag Race" e "Queer Eye", que está na quarta edição. Além disso, serão disponibilizados todos os episódios de "Privacidade Hackeada".

A Netflix também está apostando em séries inéditas. Os espectadores poderão conhecer "Crônicas de Arthdal" e "Outra Vida".

E no catálogo de filmes: "Deslize", "O Contador de Auschwitz", "Como se Fosse a Primeira Vez" e "Réquiem para um Sonho".

Para quem gosta de anime nostálgico, a Netflix disponibiliza agora em julho "Os Cavaleiros do Zodíaco".