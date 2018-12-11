Netflix dá pista do que está por vir na 3ª temporada de 'Stranger Things'

A Netflix anunciou durante a CCXP 2018 do último domingo, 9, os nomes dos oito episódios da terceira temporada de Stranger Things, que estreia em 2019.
Apesar de não ter muitos detalhes sobre a trama, o serviço de streaming divulgou o teaser do oitavo capítulo - A Batalha de Starcourt - e deixou claro que acontecerá uma batalha decisiva no shopping Starcourt, da cidade de Hawkins.
A Netflix informa que a história se passa no verão de 1985 e o vídeo mostra o centro comercial, com Steve (Joe Keery) trabalhando em uma sorveteria ao lado de uma nova personagem ainda não definida.
Nome dos oito capítulos
1. Está Me Ouvindo, Suzie?
2. O Caso dos Ratos
3. O Salva-vidas Desaparecido
4. A Prova da Sauna
5. A Fonte
6. O Aniversário
7. A Mordida
8. A Batalha de Starcourt