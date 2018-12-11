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STREAMING

Netflix dá pista do que está por vir na 3ª temporada de 'Stranger Things'

Em vídeo, plataforma mostra shopping de 1985 onde vai acontecer uma batalha decisiva

Publicado em 11 de Dezembro de 2018 às 17:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2018 às 17:25
Cena da série 'Stranger Things', da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação
A Netflix anunciou durante a CCXP 2018 do último domingo, 9, os nomes dos oito episódios da terceira temporada de Stranger Things, que estreia em 2019.
Apesar de não ter muitos detalhes sobre a trama, o serviço de streaming divulgou o teaser do oitavo capítulo - A Batalha de Starcourt - e deixou claro que acontecerá uma batalha decisiva no shopping Starcourt, da cidade de Hawkins.
A Netflix informa que a história se passa no verão de 1985 e o vídeo mostra o centro comercial, com Steve (Joe Keery) trabalhando em uma sorveteria ao lado de uma nova personagem ainda não definida.
Nome dos oito capítulos
1. Está Me Ouvindo, Suzie?
2. O Caso dos Ratos
3. O Salva-vidas Desaparecido
4. A Prova da Sauna
5. A Fonte
6. O Aniversário
7. A Mordida
8. A Batalha de Starcourt

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