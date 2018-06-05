Netflix: Confira alguns lançamentos do mês de junho na plataforma

05/06/2018 - Alguns dos lançamentos do mês de junho na Netflix: 'Sense8' , 'O Casamento de Ali' e 'The Staircase' Crédito: Divulgação/Netflix

Confira algumas produções que entrarão em cartaz na Netflix a partir do mês de junho a seguir.

Sense8

Após muitos pedidos dos fãs, a série ganhará seu episódio final, que será lançado em 8 de junho. De acordo com Netflix, o derradeiro capítulo terá duas horas de duração.

The Staircase

O documentário feito pela Netflix aborda o julgamento de Michael Peterson, condenado pela morte de sua mulher, Kathleen Peterson, ocorrida em 2001, em caso que ficou conhecido nos Estados Unidos.

A série promete vasculhar a vida de Michael e os detalhes do ocorrido, com intuito de chegar-se à conclusão: afinal, foi um acidente ou um assassinato?

O Casamento de Ali

O filme aborda a história de um estudante descendente de iraquianos que vive na Austrália, e se vê envolvido em uma situação de casamento tradicional. O filme é descrito como uma "história real - infelizmente".

Detetives da Natureza