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Netflix: Confira alguns lançamentos do mês de junho na plataforma

Séries e filmes para adultos e crianças entram no catálogo da plataforma neste mês

Publicado em 05 de Junho de 2018 às 19:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2018 às 19:42
05/06/2018 - Alguns dos lançamentos do mês de junho na Netflix: 'Sense8' , 'O Casamento de Ali' e 'The Staircase' Crédito: Divulgação/Netflix
Confira algumas produções que entrarão em cartaz na Netflix a partir do mês de junho a seguir.
Sense8
Após muitos pedidos dos fãs, a série ganhará seu episódio final, que será lançado em 8 de junho. De acordo com Netflix, o derradeiro capítulo terá duas horas de duração.
The Staircase
O documentário feito pela Netflix aborda o julgamento de Michael Peterson, condenado pela morte de sua mulher, Kathleen Peterson, ocorrida em 2001, em caso que ficou conhecido nos Estados Unidos.
A série promete vasculhar a vida de Michael e os detalhes do ocorrido, com intuito de chegar-se à conclusão: afinal, foi um acidente ou um assassinato?
O Casamento de Ali
O filme aborda a história de um estudante descendente de iraquianos que vive na Austrália, e se vê envolvido em uma situação de casamento tradicional. O filme é descrito como uma "história real - infelizmente".
Detetives da Natureza
Dois irmãos ursinhos resolvem mistérios que rondam a vizinhança, ao lado de amiguinhos como um coelho, um esquilo, um porco e um passarinho.

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