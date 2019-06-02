Netflix brinca com Liga dos Campeões com trailer de 'La Casa de Papel'

Série "La Casa de Papel" Crédito: Netflix/Divulgação

A Netflix aproveitou que a final da Liga dos Campeões Uefa acontece em um estádio em Madri, neste sábado (1º), para dar um gostinho da próxima temporada de "La Casa de Papel", que também se passa na cidade espanhola, aos fãs.

Nas redes sociais, a plataforma de streaming publicou uma foto do elenco da série em um campo de futebol, com os dizeres: "Julho, em Madri e com ainda mais dinheiro. Com um time desses eu jogava qualquer jogo."

Além de causar comoção nos fãs por apresentar mais um material de divulgação da aguardada terceira temporada, a Netflix surpreendeu por colocar em dúvida a morte de um dos personagens de "La Casa de Papel".

Metralhado na segunda temporada, Berlim aparece ao lado de outros personagens na simulação de um time de futebol.