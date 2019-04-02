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SÉRIE

Netflix anuncia segunda temporada de 'The Umbrella Academy'

Série conta com Ellen Page e tem produção do músico Gerard Way e do quadrinista brasileiro Gabriel Bá

Publicado em 02 de Abril de 2019 às 20:48

Publicado em 

02 abr 2019 às 20:48
16/01/2019 - Imagem promocional de 'The Umbrella Academy', série que estreia em fevereiro na Netflix Crédito: Netflix
A Netflix anunciou a segunda temporada da série The Umbrella Academy, que estreou em fevereiro de 2019. Ainda não há data confirmada para a próxima temporada, que contará com dez capítulos e começa a ser rodada em breve em Toronto, no Canadá.
A série, que conta com Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher e Justin Min, retorna com o elenco original da primeira temporada.
Entre os produtores estão Gerard Way, ex-vocalista da banda My Chemical Romance, e o quadrinista brasileiro Gabriel Bá, que assina parcerias com Fábio Moon e Neil Gaiman. Confira o trailer da primeira temporada abaixo.

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