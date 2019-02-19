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SÉRIE

Netflix anuncia fim de 'Jessica Jones' e 'O Justiceiro'

Última temporada de 'Jessica Jones' ainda será disponibilizada, enquanto 'O Justiceiro' não ganhará novos episódios

Publicado em 

18 fev 2019 às 22:05

Publicado em 18 de Fevereiro de 2019 às 22:05

Krysten Ritter em "Jessica Jones" Crédito: David Giesbrecht/Netflix
A Netflix anunciou que as séries Jessica Jones e O Justiceiro serão canceladas. A empresa confirmou as informações ao site Deadline.
"O Justiceiro, da Marvel, não retornará para uma terceira temporada na Netflix. [...] Além disso, em revisão à nossa programação da Marvel, nós decidimos que a terceira temporada de Jessica Jones também será a última", informou a Netflix.
"Nós somos gratos à Marvel pelos cinco anos de uma parceria frutífera e agradecemos aos fãs apaixonados que acompanharam as séries desde o início", completa o comunicado.
O ator Jon Bernthal, que interpreta o protagonista Frank Castle em O Justiceiro, fez uma publicação em seu Instagram se despedindo do personagem e agradecendo aos fãs.
"A todos que conhecem a perda. A todos que amam e entendem Frank e sua dor. Foi uma honra ter andado em suas botas. Tenho uma eterna gratidão aos fãs de quadrinhos e aos homens e mulheres das Forças Armadas e comunidade de agentes da lei para quem Frank significa tanto."

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