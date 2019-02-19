Netflix anuncia fim de 'Jessica Jones' e 'O Justiceiro'

Krysten Ritter em "Jessica Jones" Crédito: David Giesbrecht/Netflix

A Netflix anunciou que as séries Jessica Jones e O Justiceiro serão canceladas. A empresa confirmou as informações ao site Deadline.

"O Justiceiro, da Marvel, não retornará para uma terceira temporada na Netflix. [...] Além disso, em revisão à nossa programação da Marvel, nós decidimos que a terceira temporada de Jessica Jones também será a última", informou a Netflix.

"Nós somos gratos à Marvel pelos cinco anos de uma parceria frutífera e agradecemos aos fãs apaixonados que acompanharam as séries desde o início", completa o comunicado.

O ator Jon Bernthal, que interpreta o protagonista Frank Castle em O Justiceiro, fez uma publicação em seu Instagram se despedindo do personagem e agradecendo aos fãs.