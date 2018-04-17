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Netflix anuncia estreia da 2ª temporada de 'Dear White People'

Um teaser publicado pela Netflix no último sábado, 14, revelou que a segunda temporada da série estará disponível em maio

Publicado em 16 de Abril de 2018 às 23:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2018 às 23:09
Cara Gente Branca Crédito: Divulgação/Netflix
A sátira e o humor afiado de Dear White People (conhecida no Brasil como Cara Gente Branca) já têm data para voltar. Um teaser publicado pela Netflix no último sábado, 14, revelou que a segunda temporada da série estará disponível no dia 4 de maio.
"Há muitos segredos a serem revelados nesta temporada, principalmente quem está perseguindo o Sam", contou Justin Simien, criador da produção. Ele se refere a mensagens virtuais que um dos personagens principais recebe misteriosamente desde o protesto da primeira temporada.
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"Todos têm segredos esta temporada", continuou Justin. "Há muitas coisas que eles não sabem e que estão reprimidas. Tentar desvendar esses segredos é algo que vai ocupar boa parte dos personagens".

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