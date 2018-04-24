Netflix anuncia data de estreia do episódio final de 'Sense8'

Atores de 'Sense8' em cena da segunda temporada Crédito: Divulgação

Avise seu cluster: a Netflix anunciou nesta terça-feira, 24, a data de lançamento do último episódio da série Sense8. O episódio derradeiro estará disponível na plataforma de streaming a partir do dia 8 de junho.

"Vidas pessoais são colocadas em segundo plano à medida em que o cluster, seus companheiros e alguns aliados inesperados se reúnem em uma missão de resgate e derrubada da BPO para proteger o futuro de todos os Sensates", diz um informativo da Netflix.

A série Sense8 teve duas temporadas, mas foi cancelada em junho de 2017. Inconformados com o episódio final não muito conclusivo da segunda temporada, fãs protestaram nas redes sociais e até criaram petições públicas.