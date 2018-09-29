Neguinho da Beija-Flor vem a Vitória para feijoada com samba

Muitos programas caem bem em um domingo de primavera, mas certamente a combinação de samba com feijoada está na disputa pelo topo da lista. E neste domingo (30) a escola de samba Independente de Eucalipto recebe ninguém menos que Neguinho da Beija-Flor para a edição anual da Feijoada da Eucalipto, que tem o objetivo de levantar recursos para a realização do desfile do próximo carnaval.

Além da feijoada e do show do renomado sambista carioca, haverá outras atrações locais e coroação da rainha de bateria Mithelly Cristina.

Intérprete da atual campeã do carnaval carioca, Neguinho traz a Vitória clássicos como Ângela e Malandro Também Chora, além de seu mais novo trabalho, o recém-lançado Resumo, 29º álbum da carreira e terceiro DVD. No projeto, o sambista reúne canções inéditas e autorais em que abusa do bom humor. O samba me dá essa liberdade, diz, por telefone, em entrevista ao C2. Confira o bate-papo:

Como foi o processo de produção deste novo trabalho?

A intenção foi fazer um trabalho independente, já que as gravadoras quase não existem mais. Eu entendo que hoje, um artista não tem como sobreviver se não mostrar seu trabalho. Tenho um público que me acompanha há mais de 40 anos e eu tenho que mostrar esse trabalho. Sou compositor, cantor, tenho que pegar meu recurso e ir atrás. E foi isso que fiz, aluguei um estúdio, peguei músicos, preparamos arranjos e gravamos.

E de onde vem a inspiração mesmo depois de tantos anos?

A gente que é compositor tá sempre escrevendo, a verdade é essa. E pra não ficar guardado, precisava fazer esse trabalho. No samba, tenho a liberdade e a oportunidade de brincar, sempre de uma maneira positiva, sem ofender a ninguém. Por exemplo, agora a música mais pedida nos shows é Vovó Filé. Roberto Carlos falou das mulheres de 40 anos, já falaram das gordinhas, eu agora resolvi falar das mulheres de 50 que estão em plena juventude, que se cuidam, estão ótimas. E olha, galera gosta muito dessas inéditas!

Você também fez uma homenagem à filha caçula, em Luiza Flor Morena...

Isso. Uma das minhas músicas mais solicitadas é Ângela, uma homenagem à minha filha que hoje tem 31 anos. Só que a Luiza nasceu 21 anos depois, e para não ser cobrado, já que Ângela é super conhecida, gravei essa homenagem à pequena.

Recentemente o senhor cogitou mudar para Portugal por conta da violência no Rio. Persistiu com a ideia? Como ficaria longe do carnaval?

É, a violência no Rio de Janeiro é algo inegável, o mundo acompanha. O Rio está perigosíssimo, mas cheguei à conclusão que tenho que ficar. Estou aqui e sobrevivi até agora. Precisamos buscar a resistência e vou ficar por aqui mesmo.

Feijoada da Eucalipto

Atrações: Alísson do Banjo, Neno Banhia, Yuri Guijansque e Neguinho da Beija-Flor.

Quando: Domingo (30), a partir das 13h.

Onde: Recreio dos Olhos. Av. Cel. José Martins de Figueiredo, 575, Maruípe, Vitória.

Ingressos: R$ 50 (segundo lote), com direito a feijoada e camisa do evento. À venda nas lojas Prenda Multishop, Bar do Ceará e Banca Eucalipto.