'Negras vão liberar brancas da escova progressiva', diz Cida Bento

A ativista Cida Bento Crédito: Geledés Instituto da Mulher Negra/Reprodução

cabelos crespos. Nós negras vamos liberar as brancas da escova progressiva". Assim Cida Bento ilustrou como movimentos na base da pirâmide sócio-econômica podem balançar toda a estrutura da desigualdade. "A gente fala alto, veste roupas coloridas, tem. Nósvamos liberar asda". Assimilustrou como movimentos na base da pirâmide sócio-econômica podem balançar toda a estrutura da desigualdade.

Diretora da ONG Centro de Estudos de Relações de Trabalho e Desigualdade, Bento participou, junto ao economista e colunista da Folha de S.Paulo Samuel Pessoa, da mesa "Repercussões da escravidão na dinâmica econômica brasileira".

Em 2015, Cida foi eleita pela revista inglesa 'The Economist' como uma das 50 pessoas mais influentes do mundo no campo de diversidade.

Naief Haddad, foi realizado nesta sexta (12), na Casa Folha, durante a Flip (Feira Literária de Paraty). O encontro, mediado pelo jornalista, foi realizado nesta sexta (12), na Casa Folha, durante a(Feira Literária de Paraty).

Os debatedores se debruçaram menos no passado e mais nos caminhos possíveis para superar desigualdades e construir o que Bento chamou de 'novos pactos civilizatórios'.

Para Pessoa, cotas raciais e de gênero são políticas benéficas, mas não suficientes. "Acho difícil resolver desigualdades só com ações afirmativas. Se não tivermos um sistema de educação pública de qualidade, não há solução", disse.

O problema não é de negros ou de mulheres, ou de trans, mas de negros e brancos e homens e mulheres e LGBTs e deficientes e todos, segundo Bento.