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Recuperação

National Geographic anuncia documentário sobre o Museu Nacional

Especial será exibido em vários países e vai explorar o valor científico do museu e sua história como parte da identidade nacional do País
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2018 às 12:30

Publicado em 02 de Outubro de 2018 às 12:30

A National Geographic anunciou novos esforços para ajudar a recuperar o Museu Nacional, que sofreu um incêndio no dia 2 de setembro. O canal vai produzir um documentário de uma hora sobre o museu, que vai estrear em vários países, e a exibição de uma entrevista com Alex Kellner, diretor do museu.
. Crédito: Windows
O documentário, sob o título provisório de Museu Nacional do Brasil: Um Retrato de Nosso Povo, vai explorar o valor científico do museu e sua história como parte da identidade nacional do País. O longa será produzido localmente e vai fazer parte de uma semana especial de programação temática em várias plataformas.
"O compromisso da National Geographic com a conservação não se limita à vida selvagem e ao meio ambiente  ela se estende ao legado cultural da humanidade", disse Gary E. Knell, CEO da National Geographic Partners.
"Isto posto, temos empatia com o Brasil pela enorme perda e fomos levados a agir. Temos o prazer de poder utilizar nosso incomparável portfólio de ativos de mídia para apoiar seus esforços de recuperação, tanto financeiramente quanto aumentando a conscientização pública", disse.
Em setembro, Knell já havia oferecido parte de seu acervo e apoio financeiro para a reconstrução do museu.

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