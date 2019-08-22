Na Globo, psicóloga compara homofobia a jiló e viraliza na web

A psicóloga Angela Alhanati levou a web à loucura depois de comparar a homofobia ao jiló em uma entrevista ao vivo para o RJ1, telejornal da TV Rio Sul, afiliada da Globo na região. A especialista viralizou nas redes sociais e causou um alvoroço ao fazer a comparação inusitada.
"Em relação à homofobia, eu tenho uma questão muito simples. Eu não gosto de jiló, nem por isso eu bato nele. Se você não gosta do homossexual, não precisa bater. Só não comer!", disse a mulher, dando gargalhadas.
O repórter Giovani Rossini, que entrevistava a especialista, entrou na brincadeira e riu junto da psicóloga. Em seguida, o jornalista passou a bola do telejornal para o estúdio, com a âncora Kenia Pinheiro.