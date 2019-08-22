Na Globo, psicóloga compara homofobia a jiló e viraliza na web

Psicóloga compara homofobia a jiló e viraliza nas redes sociais após dar entrevista ao vivo em telejornal da Globo

"Em relação à homofobia, eu tenho uma questão muito simples. Eu não gosto de jiló, nem por isso eu bato nele. Se você não gosta do homossexual, não precisa bater. Só não comer!", disse a mulher, dando gargalhadas.