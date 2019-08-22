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"É só não comer"

Na Globo, psicóloga compara homofobia a jiló e viraliza na web

Profissional participava de entrevista ao vivo da Globo para falar da homofobia e deu show de analogia ao comparar o crime ao jiló: "É só não comer"

Publicado em 22 de Agosto de 2019 às 06:28

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

22 ago 2019 às 06:28
Psicóloga compara homofobia a jiló e viraliza nas redes sociais após dar entrevista ao vivo em telejornal da Globo Crédito: TV Globo/Reprodução
A psicóloga Angela Alhanati levou a web à loucura depois de comparar a homofobia ao jiló em uma entrevista ao vivo para o RJ1, telejornal da TV Rio Sul, afiliada da Globo na região. A especialista viralizou nas redes sociais e causou um alvoroço ao fazer a comparação inusitada. 
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"Em relação à homofobia, eu tenho uma questão muito simples. Eu não gosto de jiló, nem por isso eu bato nele. Se você não gosta do homossexual, não precisa bater. Só não comer!", disse a mulher, dando gargalhadas. 
O repórter Giovani Rossini, que entrevistava a especialista, entrou na brincadeira e riu junto da psicóloga. Em seguida, o jornalista passou a bola do telejornal para o estúdio, com a âncora Kenia Pinheiro. 

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