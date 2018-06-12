Músicos capixabas criam a playlist perfeita para o Dia dos Namorados

Que a música serve para nos acalmar, nos animar e despertar as mais diversas emoções não é segredo para ninguém. É praticamente unanimidade: todo mundo tem uma música de amor preferida, aquela que mexe com o coração, que faz lembrar alguém especial.
Neste Dia dos Namorados o C2 convocou cinco músicos locais para indicarem músicas perfeitas para a data: André Prando, Gabriela Deptulski (My Magical Glowing Lens), o maestro Helder Trefzger (Orquestra Sinfônica do Espírito Santo), Flávio Borgneth (Banda 522) e Monique Rocha.
A lista vai do erudito ao popular, do amor romântico ao menos idealizado. As sugestões incluem Vinicius de Moraes e Tchaikovsky, sem deixar de lado Belchior, Sérgio Sampaio, e Carne Doce. Confira e inspire-se!
André Prando
Envolvido no processo de produção do novo disco, Voador, o músico André Prando escolheu Coração Selvagem, de Belchior, e Tu És o MDC da Minha Vida, de Raul Seixas. A do Belchior é uma das mais bonitas que já ouvi na vida, uma declaração de amor certeira. Minha esposa diz que ela é para mim e eu me emociono à vera (risos), diz. Já a canção de Raul Seixas, segundo André, se destaca pela letra mais cômica, mas lindamente cheia de histórias.
Gabriela Deptulski
Vocalista da banda My Magical Glowing Lens, Gabriela escolheu Eu Te Odeio, da banda goiana Carne Doce, e Girl, do grupo The Internet. A primeira trata da história de um casamento, tem um clipe bem bonito. Traz uma visão mais realista, madura e interessante do amor, com suas partes boas e ruins, destaca. A segunda, conforme ressalta Gabriela, é uma bonita tentativa de conquistar uma garota.
Helder Trefzger
O maestro titular da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses) elencou Abertura Fantasia: Romeu e Julieta, do compositor russo Tchaikovsky, e Rapsódia Sobre um Tema de Paganini, de Hachmaninov, também russo. Esta última, lembra Trefzger, chegou a ser tema do filme Em Algum Lugar do Passado. São duas dicas de músicas clássicas que têm a ver com o tema, cheias de sensibilidade, sugeriu.
Flávio Borgneth
O vocalista do grupo de samba 522 escolheu Nova Ilusão, de Pedro Caetano, e Quem é do Amor, de Sérgio Sampaio. O Pedro Caetano era paulista, chegou a morar no Rio e no Espírito Santo, tem mais de 400 sambas e choros que fizeram sucesso na época de ouro do rádio. A do Sérgio ainda tem uma ligação com o Espírito Santo, é lindíssima, ressaltou Flávio.
Monique Rocha
A sambista escolheu Mais Feliz, de Toninho Geraes, e Eu Sei Que Vou Te Amar, de Vinicius de Moraes. Monique revelou que a primeira é tema do atual relacionamento dela com o pandeirista Jean Carlos Buquer. Ele toca no grupo Mais Astral, que chegou a regravar a canção. Já a do Vinicius de Moraes eu sempre canto em momentos especiais. Se me casar um dia, com certeza estará na minha cerimônia, disse.