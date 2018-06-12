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Músicos capixabas criam a playlist perfeita para o Dia dos Namorados

Escolhas vão do samba à música clássica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2018 às 23:06

Publicado em 11 de Junho de 2018 às 23:06

Que a música serve para nos acalmar, nos animar e despertar as mais diversas emoções não é segredo para ninguém. É praticamente unanimidade: todo mundo tem uma música de amor preferida, aquela que mexe com o coração, que faz lembrar alguém especial.
Neste Dia dos Namorados o C2 convocou cinco músicos locais para indicarem músicas perfeitas para a data: André Prando, Gabriela Deptulski (My Magical Glowing Lens), o maestro Helder Trefzger (Orquestra Sinfônica do Espírito Santo), Flávio Borgneth (Banda 522) e Monique Rocha.
A lista vai do erudito ao popular, do amor romântico ao menos idealizado. As sugestões incluem Vinicius de Moraes e Tchaikovsky, sem deixar de lado Belchior, Sérgio Sampaio, e Carne Doce. Confira e inspire-se!
André Prando
Envolvido no processo de produção do novo disco, Voador, o músico André Prando escolheu Coração Selvagem, de Belchior, e Tu És o MDC da Minha Vida, de Raul Seixas. A do Belchior é uma das mais bonitas que já ouvi na vida, uma declaração de amor certeira. Minha esposa diz que ela é para mim e eu me emociono à vera (risos), diz. Já a canção de Raul Seixas, segundo André, se destaca pela letra mais cômica, mas lindamente cheia de histórias.
Gabriela Deptulski
Vocalista da banda My Magical Glowing Lens, Gabriela escolheu Eu Te Odeio, da banda goiana Carne Doce, e Girl, do grupo The Internet. A primeira trata da história de um casamento, tem um clipe bem bonito. Traz uma visão mais realista, madura e interessante do amor, com suas partes boas e ruins, destaca. A segunda, conforme ressalta Gabriela, é uma bonita tentativa de conquistar uma garota.
Helder Trefzger
O maestro titular da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses) elencou Abertura Fantasia: Romeu e Julieta, do compositor russo Tchaikovsky, e Rapsódia Sobre um Tema de Paganini, de Hachmaninov, também russo. Esta última, lembra Trefzger, chegou a ser tema do filme Em Algum Lugar do Passado. São duas dicas de músicas clássicas que têm a ver com o tema, cheias de sensibilidade, sugeriu.
Flávio Borgneth
O vocalista do grupo de samba 522 escolheu Nova Ilusão, de Pedro Caetano, e Quem é do Amor, de Sérgio Sampaio. O Pedro Caetano era paulista, chegou a morar no Rio e no Espírito Santo, tem mais de 400 sambas e choros que fizeram sucesso na época de ouro do rádio. A do Sérgio ainda tem uma ligação com o Espírito Santo, é lindíssima, ressaltou Flávio.
Monique Rocha
A sambista escolheu Mais Feliz, de Toninho Geraes, e Eu Sei Que Vou Te Amar, de Vinicius de Moraes. Monique revelou que a primeira é tema do atual relacionamento dela com o pandeirista Jean Carlos Buquer. Ele toca no grupo Mais Astral, que chegou a regravar a canção. Já a do Vinicius de Moraes eu sempre canto em momentos especiais. Se me casar um dia, com certeza estará na minha cerimônia, disse.

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