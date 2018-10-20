Músico Márcio Lugó lança disco com show em Vitória

Depois de dois anos, Márcio retorna a Vitória com seu terceiro álbum Crédito: Carol Olivieri/Divulgação

Um dos nomes da nova geração da MPB, o cantor e compositor paulistano Márcio Lugó retorna no dia 20 de outubro aos palcos do Espírito Santo para o show de lançamento do seu álbum Pêndulo, no Sesc Glória.

Em setembro de 2016 Márcio tocou pela primeira vez no Estado, ao lado do músico Nano Vianna, quem repete a dobradinha hoje.

Quando toquei em Vitória da última vez um amigo em comum me indicou o Nano Vianna. Ele fez uma participação no meu show e a partir daí desenvolvemos uma amizade, conta Márcio Lugó.





Nano é quem abre a noite antes de Lugó apresentar para os capixabas seu novo álbum na íntegra. Pêndulo é considerado pelo próprio artista um álbum mais minimalista, com menos músicos e arranjos mais vazios, um contraponto ao seu trabalho anterior Liberdade Aparente.





Suas canções exaltam os relacionamentos, a aproximação e o afastamento entre as pessoas, e os movimentos de vai e vem da vida real, o início e o fim, bem como um pêndulo e sua busca por um equilíbrio entre os dois pontos. Infelizmente estamos nesse momento em que você é A ou B, você não pode ser o meio do caminho, reflete.





Repleto de canções inéditas, o álbum tem apenas uma música resgatada do acervo de Márcio. A composição Sobrevivente, feita em 2009, mas que se encaixou perfeitamente aos tempos atuais.

A canção fala um pouco da história de um cara que muda a visão dele no mundo. Apesar dela ser mais antiga, lançamos o clipe com animação que fala um pouco sobre questões políticas que aconteceram no ano passado, com manifestações após Michel Temer assumir a presidência, diz.

História

Márcio Lugó começou a compor ainda adolescente, quando montou uma banda com seus amigos da escola. O papel de cantor surgiu algum tempo depois, por acaso, quando sua banda de rock perdeu seu vocalista e ele, que tocava baixo, tomou coragem de assumir o cargo.

Entre suas primeiras influências estão Lenine, Paulinho Moska e Milton Nascimento. Mas hoje ele confessa que escuta mais artistas de sua geração. Minhas influências hoje em dia são os meus amigos músicos, mais contemporâneos, com quem convivo. O próprio Nano Vianna, o Edu Sereno, o Dani Black e a banda Maglore, por exemplo. Os artistas de outras gerações eu tenho escutado pouco, mas ouço essas pessoas que trazem na bagagem referência desses grandes nomes da música, finaliza.

Márcio Lugó e Nano Vianna

Quando: 20 de outubro, às 19h30.

Onde: Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória

Ingresso: R$ 5 (meia-entrada e comerciários); R$ 6 (comerciantes e conveniados).