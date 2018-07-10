Musical "Hair" reestreia em Vitória e Domingos Martins Crédito: Paulo Roberto/Divulgação

A montagem capixaba de "Hair - Um Sonho de Liberdade" terá reestreia no Espírito Santo, nesta quinta-feira (12), em Vitória, e na segunda-feira (16), durante o Festival de Inverno de Domingos Martins, em exibição aberta ao público. O espetáculo, que lotou o Centro Cultural Sesc Glória no fim do ano passado, em quatro sessões, também já está com ingressos esgotados para a apresentação na Capital. Desta vez, além de mudanças no elenco, a direção do musical convocou até um grupo de hippies para acompanharem os ensaios e darem mais realidade às cenas.

De acordo com a diretora e protagonista de Sheila Franklin - uma das principais personagens da peça -, Elaine Rowena, a rotatividade do elenco trouxe mais jovialidade e garra à produção. "Os novos atores que entraram têm entre 18 e 22 anos, estão cheios de energia, abraçaram o projeto e acho que, com o amadurecimento da peça, quem for nos assistir já vai ver um musical bem mais maduro", acredita.

Rowena, que também é cantora lírica, conta que esses novos protagonistas tiveram a dura tarefa de se prepararem para essa nova temporada, que se repetirá de setembro a dezembro deste ano, com novas apresentações na Grande Vitória. "Têm horas que eles cantam deitados. Imagina! É um preparo vocal que precisa ser muito bem treinado", pontua.

Segundo ela, a peça continua sendo uma obra de arte, que une música e dança. Lançado há mais de 50 anos na Broadway, em Nova York, "Hair" é atemporal, como Elaine mesmo classifica, e, por poucas vezes, saiu de cartaz dos teatros americanos. "A peça deixa muito clara questões que são muito fortes até hoje. Da luta do negro, das mulheres guerreiras, dos homossexuais... Na peça, isso tudo fica muito claro e é tratado de uma forma especial", conclui.

Para representar essa força, Elaine até destaca que algumas falas, que não estavam previstas nas primeiras exibições do espetáculo, foram acrescentadas a alguns personagens. "Até pela turma ser mais jovem, isso nos deu mais ousadia para completar algumas partes com essas falas, por exemplo", justifica.

Agora, de acordo com a diretora, a expectativa é de que o público se encante ainda mais com a história para que a próxima temporada, já prevista para começar em setembro, atraia mais pessoas que ainda não tenham visto o musical.

ATOR É FILHO DE HIPPIES

O ator Daniel Berbeth interpreta o profeta em "Hair - Um Sonho de Liberdade". Ele é filho de hippies e tem no sangue grande parte dessa cultura. Elaine comenta que o papel dele e das comunidades hippies, que participaram de alguns ensaios e encontros com o elenco, foi de passar um pouco de como foi esse momento da história para os atores e atrizes.

"Daniel nasceu em uma dessas comunidades e, até hoje, ele vive como um hippie. Nunca comeu carne na vida e tem alguns outros costumes que são muito típicos dessa comunidade. E tudo isso nos proporcionou um laboratório que nos rendeu experiência que deixaram a peça muito mais rica, porque são pessoas que vivenciaram aquele processo", finaliza.

A HISTÓRIA

Fruto da contracultura hippie e da revolução sexual dos anos 60, "Hair - Um Sonho de Liberdade" mostra a história do jovem Claude Hooper Bukowski, que é convocado para a Guerra do Vietnã, e seus amigos George Berger e Sheila Franklin. Os três movimentam a história da chamada "Tribo", uma comunidade de hippies que vivem em Nova York, nos Estados Unidos, e lutavam pela liberdade, igualdade e paz.

"Hair", originalmente, foi escrito por James Rado e é considerado um clássico da Broadway. Estreou em 1968 e em 1979 ganhou uma releitura no cinema.

SERVIÇO

"Hair - Um Sonho de Liberdade"

Quando: 12 de julho (quinta-feira), em Vitória, às 19h30; 16 de julho (segunda-feira), em Domingos Martins, às 20h

Onde: Centro Cultural Sesc Glória (Av. Jerônimo Monteiro, Centro de Vitória) e Festival de Inverno de Domingos Martins (Domingos Martins, Espírito Santo)

Ingressos: R$ 10 (inteira), em Vitória; entrada franca, em Domingos Martins