Musical aceita renúncia e busca 'nova' Ivone Lara

Fabiana Cozza, ainda explica Santana, foi a única de um elenco de 22 atores que foi convidada para o espetáculo - o restante foi selecionado por meio de um processo de audições. A opção pela artista se deu após uma escolha da própria família de. "Ao pensar em Fabiana, pensamos na representatividade que a artista teve em toda sua trajetória e a ligação pessoal entre a artista e a homenageada e sua família", escreveu o produtor.