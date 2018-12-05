Música de capixabas bate um milhão de visualizações no Youtube

"Quando Eu Te Ligar", música dos capixabas Jamal, Error 27 e Budah Crédito: Reprodução

capixabas está fazendo sucesso nas redes sociais. Em menos de um mês, a música "Quando Eu Te Ligar", dos rappers Error 27, Jamal e Budah, teve mais de um milhão de visualizações na plataforma de vídeos Youtube. Um single produzido por três músicosestá fazendo sucesso nas redes sociais. Em menos de um mês, a música "Quando Eu Te Ligar", dos rappers Error 27, Jamal e Budah, teve mais de um milhão de visualizações na plataforma de vídeos

Ao Gazeta Online, o músico Hiago Silva, o Error 27, contou que a música estava pronta havia algum tempo, mas só agora surgiu a oportunidade para gravar. "Acabou que eu e Jamal decidimos fazer sozinho. Um dia Jamal foi na minha casa, pra gravar uma música dele, aí eu falei 'vamos gravar esse som? Vamos fazer o beat? Vamos gravar?'. A gente fez, gravou no mesmo dia, mas a gente sentiu falta de uma voz feminina".

Foi aí, segundo ele, que surgiu a ideia de convidar a Brendha Rangel, a Budah, para fazer parte da música. "A gente marcou um dia e gravou, num cômodozinho pequeno, onde não tem uma estrutura de som bem profissional, mas tem equipamento bom, que é o que a gente precisou pra fazer esse som ficar muito bom", contou Bredha.

Apesar do lançamento da música, o grupo não esperava tantas visualizações na plataforma. "A gente esperava uma repercussão maior sim, mas não a esse ponto, de chegar a um milhão. Esperava bater uns 50 a 70 mil no máximo de visualizações. Mas a música foi crescendo, crescendo e está batendo quase 300 mil por semana. É incrível", disse Hiago.

Sobre uma nova música envolvendo os três, o músico Pedro Henrique Vieira Camilo, o Jamal, afirma que há a possibilidade de rolar novas parcerias. "A gente com certeza quer fazer outro. O Error direto fala comigo, pra gente fazer outro som, nessa pegada, porque é um estilo agradável de escutar e um estilo que não pega só um público, mas que agrega vários públicos. Então essa foi a principal causa da música ter batido muito", finalizou.