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Em menos de um mês

Música de capixabas bate um milhão de visualizações no Youtube

Em menos de um mês, a música 'Quando Eu Te Ligar', dos capixabas Error 27, Jamal e Budah, teve mais de um milhão de visualizações

Publicado em 05 de Dezembro de 2018 às 19:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2018 às 19:15
"Quando Eu Te Ligar", música dos capixabas Jamal, Error 27 e Budah Crédito: Reprodução
Um single produzido por três músicos capixabas está fazendo sucesso nas redes sociais. Em menos de um mês, a música "Quando Eu Te Ligar", dos rappers Error 27, Jamal e Budah, teve mais de um milhão de visualizações na plataforma de vídeos Youtube.
> Psicodelia à la Prando: músico capixaba lança novo álbum "Voador"
Ao Gazeta Online, o músico Hiago Silva, o Error 27, contou que a música estava pronta havia algum tempo, mas só agora surgiu a oportunidade para gravar. "Acabou que eu e Jamal decidimos fazer sozinho. Um dia Jamal foi na minha casa, pra gravar uma música dele, aí eu falei 'vamos gravar esse som? Vamos fazer o beat? Vamos gravar?'. A gente fez, gravou no mesmo dia, mas a gente sentiu falta de uma voz feminina".
Foi aí, segundo ele, que surgiu a ideia de convidar a Brendha Rangel, a Budah, para fazer parte da música. "A gente marcou um dia e gravou, num cômodozinho pequeno, onde não tem uma estrutura de som bem profissional, mas tem equipamento bom, que é o que a gente precisou pra fazer esse som ficar muito bom", contou Bredha.
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Apesar do lançamento da música, o grupo não esperava tantas visualizações na plataforma. "A gente esperava uma repercussão maior sim, mas não a esse ponto, de chegar a um milhão. Esperava bater uns 50 a 70 mil no máximo de visualizações. Mas a música foi crescendo, crescendo e está batendo quase 300 mil por semana. É incrível", disse Hiago. 
Sobre uma nova música envolvendo os três, o músico Pedro Henrique Vieira Camilo, o Jamal, afirma que há a possibilidade de rolar novas parcerias. "A gente com certeza quer fazer outro. O Error direto fala comigo, pra gente fazer outro som, nessa pegada, porque é um estilo agradável de escutar e um estilo que não pega só um público, mas que agrega vários públicos. Então essa foi a principal causa da música ter batido muito", finalizou.
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