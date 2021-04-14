Mundo Bita disponibiliza músicas da temporada 'Bita e o Nosso Mundo 2'

Mundo Bita disponibiliza músicas no Spotify Crédito: Instagram | @mundobita

A partir deste sábado (17), canções do Mundo Bita como "Todo Mundo Chora", "Hora de Tomar Vacina" e "O Amor da Adoção" (em parceria com Milton Nascimento) vão ficar disponíveis em um só álbum no Spotify.

Serão reunidas pela primeira vez no serviço de streaming as 10 faixas da segunda edição da temporada "Bita e o Nosso Mundo", que foram lançadas mensalmente em 2020.

Chaps Melo, cantor e compositor da animação, afirmou que as canções surgiram a partir dos pedidos de pais e mães em apresentar para os pequenos, por meio dos personagens do desenho, temas mais abrangentes do ponto de vista emocional, como diferenças culturais, adoção, saudade, direitos iguais e amizade.

"Adoramos esta sinergia que construímos a cada dia com tanta atenção. Esperamos contribuir em mais uma fase importante no desenvolvimento das crianças", declara Chaps.

Chaps diz que sua inspiração para criar a música "Querida Chupeta, Bye-Bye", por exemplo, veio de uma experiência pessoal com a sua filha mais velha, Bebel. "Criei a história de que um jacaré que morava pertinho de casa adorava ganhar chupetas de presente. Marcamos um passeio e ela deixou nas margens do rio. Peguei e descartei sem ela perceber. Até hoje Bebel pensa que fez a alegria do animal", afirma.

Já em "O Amor da Adoção", em parceria com Milton Nascimento, Bita e Bituca apresentam a história de Flora, que conheceu os pais em um orfanato, e dos momentos que antecedem a chegada da criança à casa deles.

Nessa música, o cantor faz um dueto com Chaps Melo. "Compus a música já pensando no Milton, que, além de ser nosso padrinho, foi adotado e tem um filho adotivo", afirma o músico. Trecho da faixa diz: "Deixa bater o coração / É de lá que vem a minha filha / Pois o amor da adoção / É o que faz feliz nossa família."