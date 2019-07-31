'Mundo Bita' desembarca em Vitória com show 'Viva as Descobertas'

Hoje em dia, ao receber um bom dia, é quase inevitável completar cantando, mesmo que mentalmente, com o sol já nasceu lá na fazendinha. Pelo menos funciona assim para quem tem crianças em casa ou convive com pequenos que curtem as canções e animações do Mundo Bita, que desembarca em Vitória com o evento Show do Bita  Viva As Descobertas no próximo dia 11 de agosto.

Fenômeno entre o público infantil, o Mundo Bita foi criado pela produtora pernambucana Mr. Plot, em 2011, e hoje acumula mais de dois bilhões de visualizações em seu canal em português no YouTube, no qual é possível assistir a vídeos divertidos que estimulam o interesse das crianças pelos animais, pelas brincadeiras e por outros temas como o corpo humano, a natureza e a inclusão social.

Nesta temporada de shows, as apresentações têm músicas inéditas, novos diálogos entre os personagens e muita interação com o público para incentivar as descobertas dos pequenos em relação ao mundo.

Apesar de termos um conteúdo formatado inicialmente para a tela, nós estimulamos sempre o contato da criança com o mundo, com outras crianças, com a natureza... Com isso, surgiu a necessidade das apresentações ao vivo, que ainda trazem a descoberta, muitas vezes, de um outro lugar, que é o teatro, o palco, detalha o roteirista do show, João Henrique Souza, também um dos criadores da Mr. Plot e, consequentemente, da animação.

Com cenário e repertório repaginados, o musical destaca melodias e conteúdos autorais que abordam temáticas do universo infantil, como os clássicos Fazendinha, que fala de forma criativa sobre o dia a dia na fazenda, e Dinossauros, que aborda, também de maneira lúdica, a história do período em que estes animais habitaram a Terra (e virou até tema de propaganda).

Pela primeira vez, estarão nos palcos canções como Trem das Estações, além de Nossa Casa e Tô Dodói, do álbum Bita e Nosso Mundo.

Entendemos que o que importa é o conteúdo, não a plataforma. Conseguimos dar forma a um conteúdo original, construído por nós desde o início pensando na comunicação com o público infantil que hoje tem outras demandas, como assuntos ligados à igualdade, à inclusão, ao respeito à natureza, destaca João Henrique.

Ao todo, são apresentados 14 hits em um show que dura uma hora e dez minutos, aproximadamente. As músicas são interpretadas por Flora, que divide as atenções no palco com Bita, Tito, Dan e Lila. A turma recebe também alguns personagens de surpresa, como a vaquinha, o dinossauro e o bichinho do dodói.

Apresentamos os assuntos para que as famílias possam conversar sobre eles e desenvolvê-los, para contribuir com a educação das crianças. Sabemos que o Mundo Bita não é professor, mas uma ferramenta de educação e entretenimento também, conclui o roteirista.

Show do Bita  Viva as Descobertas

Quando: 11 de agosto, às 15h (sessão extra) e às 17h.

Onde: Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

Ingressos: R$ 70 (inteira/plateia ou mezanino), R$ 35 (meia/plateia ou mezanino), R$ 60 (inteira/balcão), R$ 30 (meia/balcão). À venda nas lojas Jaklayne Joias, Soft Modas e no portal Blueticket.com.br.