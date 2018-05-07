Mucane realiza oficina gratuita de bonecas artesanais

A proposta do projeto "Espelhos: Identidades e Representações"é tratar de questões étnico-raciais por meio da confecção de bonecas artesanais negras Crédito: Divulgação

Estão abertas as inscrições para as oficinas do projeto "Espelhos: Identidades e Representações", que acontecerão entre os dias 17 e 19 de maio, no Museu Capixaba do Negro Verônica da Pas (Mucane), no Centro de Vitória. O trabalho é coordenado pela artesã Jupiara Silva e pelo artista visual e arte educador Geovanni Lima.

A proposta do projeto é tratar de questões ligadas ao recorte étnico racial por meio da confecção de bonecas artesanais negras. "Pensar bonecas artesanais negras é um potente enfrentamento ao racismo, sobretudo no ambiente escolar, uma vez que dialogaremos com professores" explicou Geovanni Lima.

A atividade é direcionada para arte educadores, mediadores e público em geral interessado em processos de arte educação a partir do recorte étnico racial.

INSCRIÇÕES

Os interessados devem se inscrever por meio de formulário online . Serão quatro turmas, com 15 vagas cada uma delas, nos dias 17 de maio, das 18 às 22 horas; 18 de maio, das 18 às 22 horas; 19 de maio, das 08 às 12 horas; e 19 de maio, das 13 às 18 horas.

As oficinas terão emissão de certificados e todo material será disponibilizado pelos organizadores. O resultado será divulgado no dia 11 de maio na página oficial do evento. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (27) 3222-4560.

EDITAL

O projeto Espelhos: Identidades e Representações é um dos trabalhos contemplados no edital de seleção de projeto de ocupação do Museu Capixaba do Negro Verônica da Pas (Mucane), ano 2017/2018, Categoria II - Ação Cultural, e realizado com recursos do Fundo Municipal de Cultura (Funcultura).

A realização da ação conta com o apoio do Centro de Referência da Juventude (CRJ), equipamento da Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos (Semcid).

SERVIÇO:

Espelhos: Identidades e Representações - Oficinas de Bonecas artesanais

Quando: de 17 a 19 de maio, quinta a sábado