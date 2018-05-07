Mucane realiza oficina gratuita de bonecas artesanais

Estão abertas as inscrições para as oficinas do projeto "Espelhos: Identidades e Representações", que acontecerão entre os dias 17 e 19 de maio, no Museu Capixaba do Negro Verônica da Pas (Mucane), no Centro de Vitória. O trabalho é coordenado pela artesã Jupiara Silva e pelo artista visual e arte educador Geovanni Lima.
A proposta do projeto é tratar de questões ligadas ao recorte étnico racial por meio da confecção de bonecas artesanais negras. "Pensar bonecas artesanais negras é um potente enfrentamento ao racismo, sobretudo no ambiente escolar, uma vez que dialogaremos com professores" explicou Geovanni Lima.
A atividade é direcionada para arte educadores, mediadores e público em geral interessado em processos de arte educação a partir do recorte étnico racial.
INSCRIÇÕES
Os interessados devem se inscrever por meio de formulário online. Serão quatro turmas, com 15 vagas cada uma delas, nos dias 17 de maio, das 18 às 22 horas; 18 de maio, das 18 às 22 horas; 19 de maio, das 08 às 12 horas; e 19 de maio, das 13 às 18 horas.
As oficinas terão emissão de certificados e todo material será disponibilizado pelos organizadores. O resultado será divulgado no dia 11 de maio na página oficial do evento. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (27) 3222-4560.
EDITAL
O projeto Espelhos: Identidades e Representações é um dos trabalhos contemplados no edital de seleção de projeto de ocupação do Museu Capixaba do Negro Verônica da Pas (Mucane), ano 2017/2018, Categoria II - Ação Cultural, e realizado com recursos do Fundo Municipal de Cultura (Funcultura).
A realização da ação conta com o apoio do Centro de Referência da Juventude (CRJ), equipamento da Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos (Semcid).
SERVIÇO:
Espelhos: Identidades e Representações - Oficinas de Bonecas artesanais
Quando: de 17 a 19 de maio, quinta a sábado
Onde: Museu Capixaba do Negro "Verônica Pas" Mucane Avenida República, 121, Centro