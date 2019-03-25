Em Vitória

Mucane prorroga inscrições para oficinas culturais de graça

Há vagas para oficinas de contação de histórias, dança criativa e consciência corporal
Jose Ricardo Medeiros

25 mar 2019 às 14:27

Publicado em 25 de Março de 2019 às 14:27

Crédito: PMV/Reprodução
O Museu Capixaba do Negro Verônica da Pas (Mucane), no Centro de Vitória, prorrogou até esta terça-feira (26) as inscrições para vagas que sobraram para as oficinas culturais que são oferecidas de graça pelo espaço. 
As vagas são para as oficinas de contação de histórias, dança criativa e consciência corporal. As aulas acontecem de terça a sábado e estão distribuídas nos horários da tarde e da noite.
Para se inscrever, os interessados devem comparecer à sede do Mucane, de terça a sexta-feira, das 12h às 19h, ter no mínimo 15 anos de idade (exceto quando indicado), preencher a ficha de inscrição e apresentar cópia do documento com foto e do comprovante de residência.
AS VAGAS
Contação de Histórias (apenas para iniciantes)
Instrutor: Fábio Pereira
Aula: terça e quinta-feira
Horário: 17 horas
Dança Criativa (para crianças de 4 a 7 anos)
Instrutora: Eduarda Rossana
Aula: terça e quinta-feira
Turmas: 10 horas e 16 horas
Consciência Corporal
Instrutora: Eduarda Rossana
Aula: quarta-feira
Horário: 9 horas

Este vídeo pode te interessar

