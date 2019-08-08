Novidade

MTV anuncia data de lançamento do "Acústico Tiago Iorc"

O show irá ao ar no dia 19 de setembro

Publicado em 8 de agosto de 2019 às 12:32 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @nicolyggomes

A MTV anunciou nesta quarta-feira, 7, a data de exibição do programa Acústico MTV Tiago Iorc, gravado em maio deste ano. O show irá ao ar no dia 19 de setembro, às 22 horas

Na gravação, Tiago Iorc apresentou pela primeira vez seu novo álbum, 'Reconstrução'.

O disco teve lançamento surpresa, após Tiago fazer uma pausa de mais de um ano na carreira. As 13 faixas foram divulgadas no mesmo dia, todas acompanhadas por clipes, e chegaram ao Top 50 do Spotify.

Na segunda-feira, 5, Tiago anunciou a turnê Acústico MTV, que passará por 15 cidades brasileiras. Os ingressos para os shows começaram a ser vendidos nesta terça-feira, 6.

O show em São Paulo ocorre no dia 8 de novembro, no Espaço das Américas.

O 'Acústico MTV' foi um dos programas de maior sucesso da emissora. Entre os nomes que já passaram por ele, estão Legião Urbana, Rita Lee, Gilberto Gil, Capital Inicial, Charlie Brown Jr, Cidade Negra, Kid Abelha, Zeca Pagodinho, Ira, Titãs, Gal Costa, Os Paralamas do Sucesso, Lulu Santos, Cássia Eller, Roberto Carlos, Jorge Ben Jor, O Rappa e Sandy & Junior.

A última edição, com Arnaldo Antunes, havia sido gravada em 2011.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta