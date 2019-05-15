Mostra reúne teatro e dança no Centro de Vitória

Os aficionados por circuitos culturais podem preparar a agenda para os próximos dias: começa nesta quarta-feira (15) mais uma edição da Mostra Aldeia Sesc Ilha do Mel. Desta quarta-feira até o dia 26 de maio, os palcos dos teatros Glória e Virgínia Tamanini, dentro do Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória, recebem espetáculos regionais e também de fora do Estado. A programação inclui apresentações de teatro, dança e circo, além de reflexões cênicas e oficinas.

A abertura dos trabalhos fica por conta da intervenção urbana “Audiotour Ficcional da Cidade”, idealizada por Luara Zucolotto e Rizzia Rocha. Apresentada em seis sessões divididas em três dias, a experiência audiovisual começa no Guanaaní Hostel, e guia os participantes por meio de um narrador fictício.

Durante a jornada, os espectadores são levados a conhecer a cidade, seus acontecimentos históricos, biológicos, sociais e culturais do passado e do presente.

Outro espetáculo local apresentado durante o evento é “A Charanga dos Proscritos”, da Boyásha Trupe de Teatro. A peça é encenada em um Fusca, e tem referências do livro “A Revolução dos Bichos”, de George Orwell.

“É um espetáculo bem político, bem atual, bem crítico. Nós partimos de uma pesquisa sobre a obra de Orwell e a relacionamos com o golpe ocorrido no Brasil em 2016. Apesar de ser bem político, tem uma forma mais descontraída, é bastante musical”, explica o diretor musical Murilo Iglesias, que também integra o elenco da peça.

Iglesias conta que a trupe de teatro realizou ensaios abertos em Baixo Guandu, onde é sediada, e o público pode contribuir com adaptações ainda mais atuais para o espetáculo. “Antes, chegávamos ao local da peça em cortejo e, ao fim, já íamos embora como um posicionamento político relacionado ao texto. Mas ouvido o público, decidimos passar a ficar ao fim do espetáculo para bater um papo com a plateia. Isso enriqueceu muito o nosso trabalho”, frisa o ator e diretor.

INGRESSOS

Os espetáculos “Era Solo que me Faltava” e “Festa” têm entrada gratuita. A entrada para as demais apresentações custa R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). A venda de ingressos para os espetáculos no Teatro Virgínia Tamanini será sempre realizada no dia de cada apresentação, a partir das 18h. A exceção será o espetáculo “A Noite Iluminada”, que terá venda de ingressos a partir das 17h. Confira abaixo a programação completa de espetáculos.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

15 de maio

- Audiotour ficcional da cidade: Às 10h30 e às 16h, com início no Hostel Guanaaní, no Centro de Vitória.

- A Charanga dos Proscritos: O espetáculo da Boyásha Trupe de Teatro (ES) será realizado às 18h, na Rua Sete.

- Carrilhão - Vende-se Coisas Velhas de Palhaço: A peça convidada será apresentada pelo Grupo Nopok (RJ), às 19h30, no Teatro Glória.

16 de maio

- Audiotour ficcional da cidade: Às 10h30 e às 16h, com início no Hostel Guanaaní, no Centro de Vitória.

- O Cortiço dos Anjos: Apresentado pela Trupe Iá Pocô (ES), às 19h, no Teatro Glória.

17 de maio

- Audiotour ficcional da cidade: Às 10h30 e às 16h, com início no Hostel Guanaaní, no Centro de Vitória.

- Desabafo – Um Solo de Marcelo Oliveira: Espetáculo de dança apresentado às 19h, no Teatro Virgínia Tamanini.

- O Acerto de Contas: Peça local apresentada pelo Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira (ES), às 20h30, no Teatro Glória.

18 de maio

- A Menina e o Pássaro: Espetáculo de dança infantojuvenil do Coletivo Emaranhado (ES) apresentado às 18h, no Teatro Glória.

- Pedra: Número de dança apresentado por Ivna Messina (ES) às 19h30, no Teatro Virgínia Tamanini.

19 de maio

- A Noite Iluminada: A Companhia Junco (ES) apresenta o teatro infantojuvenil às 18h, no Teatro Virgínia Tamanini.

22 de maio

- 7: Espetáculo apresentado pela HCDC – Homem Cia. de Dança (ES), às 19h, no Teatro Glória.

23 de maio

- Poison: Apresentado pela Dutra Cia. de Dança (ES), às 19h, no Teatro Glória.

24 de maio

- Vírgula: Espetáculo apresentado pelo grupo de teatro Inspirarte (ES), às 19h, no Teatro Virgínia Tamanini.

- Palhaços: Patifes ou Heróis?: Apresentado pelo Circo Teatro Capixaba (ES), às 20h30, no Teatro Glória.

25 de maio

- Moquear – Sem Receita: Espetáculo apresentado por Yuriê Perazzini (ES), às 19h, no Teatro Virgínia Tamanini, no Centro Cultural Sesc Glória.

26 de maio

- Era Solo que me Faltava: Espetáculo apresentado pelo Grupo Lacarta Circo Teatro (ES), às 10h, no Parque Moscoso, no Centro de Vitória. Entrada gratuita.