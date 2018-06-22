Mostra de hip hop exibirá 32 obras entre clipes e documentários no ES

Mostra Hip-Hop na Tela do Cinema - Cine Rap 4 Crédito: Divulgação/Secult

A produção audiovisual voltada para a cultura hip-hop no Estado do Espírito Santo terá um dia especial. Neste sábado (23), será realizada a Mostra Hip-Hop na Tela do Cinema  Cine Rap 4, no Cine Metrópolis, na Ufes, em Goiabeiras, Vitória, a partir das 17h, com 32 produções selecionadas para a mostra.

Os selecionados para exibição na Mostra concorrem ao prêmio de Melhor Vídeo nas categorias Voto Popular e Júri Técnico. Cada vencedor vai receber o troféu Panela Audiovisual e o valor de R$ 500,00.

Dentre os selecionados, estão vídeos de 18 diretores, representando 26 grupos ou rappers. São 29 videoclipes, duas videoartes e um documentário, somando mais de duas horas de exibição.

A mostra vai proporcionar o encontro entre as produções audiovisuais dos guetos com a universidade. Faz parte da programação um debate sobre a produção audiovisual proveniente das periferias possibilitada pelo acesso às novas tecnologias.

O Júri Técnico é composto pelos doutores em Comunicação e professores do departamento de Comunicação Social da UFES, Daniela Zanetti e Pedro Marra, além do jornalista, ator e apresentador de TV Diego Araujo.

O evento ainda terá uma mesa redonda com a participação de mestres e doutores engajados no assunto e diretores de vídeos de rap. Além da exibição de vídeos e a premiação dos melhores na opinião do público e do júri técnico, vão se apresentar no evento a DJ Deb Schulz e o grupo de dança Ubuntu Fristailli.

CONFIRA OS VÍDEOS SELECIONADOS

- Amanhecer, direção Júnior Silva. Artista/grupo: Delírio Paralelo. Ano 2016. Duração 419.

- As Minas, direção Brunella Alves. Artista/grupo: vários. Documentário. Ano 2017. Duração 1815.

- Brado Retumbante, direção Arthur Afonso e Vitor Gomes. Artista/grupo: Compassoul Rap. Videoarte. Ano 2018. Duração 435.

- Carta de Apresentação, direção Kairos. Artista/grupo: Akiri Conakri. Videoclipe. Ano 2018. Duração 324.

- Cherry Blossom, direção Junior Batista. Artista/grupo: Solveris. Videoclipe. Ano 2017. Duração 419.

- Clima de Tensão, direção Fredone Fone. Artista/grupo: Misharia. Videoclipe. Ano 2017. Duração 406.

- Entre trânsitos leves, discos achados e acrobacias, direção Matheus FaithRap. Artista/grupo: Chock1993. Videoclipe. Ano 2017. Duração 353.

- Execução Sumária, direção Judeu Marcum. Artista/grupo: Gill Preto, Kairos, Nativo e Elly Pretoriginal. Videoclipe. Ano 2017. Duração 526.

- Fala Baixo Comigo, direção Judeu Marcum. Artista/grupo: Preta Roots. Videoclipe. Ano 2018. Duração 254.

- Flexal Cypher, direção Miquéias Gonçalves Silva. Artista/grupo: 7.0.4. part. DuRap, Faith Rap, Faia, Stann e Rebeld SNJ. Videoclipe. Ano 2018. Duração 641.

- Ilusão, direção Iaque Hortêncio. Artista/grupo: Islam MC. Videoclipe. Ano 2018. Duração 245.

- Imagina, direção Matheus FaithRap. Artista/grupo: Faith Rap part. Dok (Solveris). Videoclipe. Ano 2017. Duração 322.

- Isso Aqui Não É Rap, direção Kairos. Artista/grupo: Diego Cavaleiro part. Akiri Conakri. Videoclipe. Ano 2017. Duração 356.

- Isso é Brasil, direção Thayrone Hideki. Artista/grupo: TH Rap. Videoclipe. Ano 2017. Duração: 326.

- Lágrimas, direção Matheus FaithRap. Artista/grupo: iNvul part. Faith Rap, Fredin RL e DGzzao. Videoclipe. Ano 2018. Duração 344.

- Liberdade, direção Fredone Fone e Renato Ren. Artista/grupo: Conteúdo Paralelo. Videoclipe. Ano 2017. Duração 243.

- Maunifesto, direção Kairos. Artista/grupo: Kairos part. Akiri Conakri. Videoclipe. Ano 2017. Duração 426.

- Mulheres, direção Judeu Marcum. Artista/grupo: Bella Larbac, Mary Janes, P. Drita e Budah. Videoclipe. Ano 2017. Duração 346.

- Mundo Perdido, direção Kowalski. Artista/grupo: Sujeito Suspeito. Videoclipe. Ano 2018. Duração 331.

- NéSóGame, direção Murilo Neves. Artista/grupo: Mentor part. Tavn. Videoclipe. Ano 2018. Duração 358.

- O Silêncio, direção Fredone Fone e Renato Ren. Artista/grupo: Conteúdo Paralelo. Videoarte. Ano 2017. Duração 246.

- Outra Dimensão, direção Fredone Fone e Renato Ren. Artista/grupo: Conteúdo Paralelo. Videoclipe. Ano 2017. Duração 147.

- Pássaro de Ferro, direção Danilo Laslo. Artista/grupo: Bocaum e DJ LD Fli. Videoclipe. Ano 2018. Duração 224.

- Quadra 4X, direção Theo Monteiro. Artista/grupo: Dex&Junk. Videoclipe. Ano 2017. Duração 447.

- Que Diminua Eu, direção Matheus FaithRap. Artista/grupo: Sacerdotes da Luz e MC Anderson. Videoclipe. Ano 2017. Duração 429.

- Queima de Arquivo, direção Fredone Fone e Renato Ren. Artista/grupo: Conteúdo Paralelo. Videoclipe. Ano 2018. Duração 255.

- Relax, direção Theo Monteiro. Artista/grupo: Leofly part. Lekão, Ursso e Smoke. Videoclipe. Duração 355.

- Samurai do Rap, direção Judeu Marcum. Artista/grupo: Adikto. Videoclipe. Ano 2018. Duração 323.

- Teste Nuclear, direção Danilo Laslo. Artista/grupo: Anomia. Videoclipe. Ano 2018. Duração 340.

- US Krents, direção MC Anderson. Artista/grupo: Coletivo US Krents. Videoclipe. Ano 2018. Duração 446.

- Visão Futura, direção Guinho Lafaiete. Artista/grupo: Eduardo Sasquate. Videoclipe. Ano 2016. Duração 308.

- Viver a Vida, direção Judeu Marcum. Artista/grupo: Kamale Gam. Videoclipe. Ano 2018. Duração 348.

PROGRAMAÇÃO

17h - Mesa redonda: "Cine e Hip-Hop: Acesso às novas tecnologias e a construção da imagem do gueto para o gueto".

18h30 - Apresentação da DJ Deb Schulz

19h - Apresentação dos diretores, início das votações presenciais do Júri Popular e exibição dos vídeos selecionados.

21h - Apresentação do grupo de dança Ubuntu Fristailli e apuração dos votos

21h30 - Cerimônia de premiação do Melhor Vídeo Júri Técnico, Melhor Vídeo Júri Popular.

SERVIÇO

Mostra Hip-Hop na Tela do Cinema  Cine Rap 4

Quando: sábado (23), a partir das 17h

Onde: Cine Metrópolis (UFES) - Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras ,Vitória.