Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
CINEMA

Mostra de cinema comemora 115 anos da antiga estação de Cachoeiro

1ª edição da Mostra de cinema 'Pare, olhe, escute' acontece em outubro com curtas nacionais e um estrangeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2018 às 20:03

Publicado em 13 de Setembro de 2018 às 20:03

Museu Ferroviário de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação
O Museu Ferroviário Domingos Lage, em Cachoeiro de Itapemirim, comemora os 115 anos da antiga estação de trem onde o mesmo está localizado e prepara uma programação especial para os festejos. Nela, está a primeira edição da mostra de cinema "Pare, Olhe e Escute", que acontece nos dias 12 e 13 de outubro e já tem os filmes selecionados para exibição. .
Entre os mais de 60 curtas inscritos, 13 obras nacionais e uma estrangeira foram selecionadas pela organização da mostra. Dos nacionais, dois filmes são capixabas. As películas trazem assuntos diversos, mas o trem representa, de forma sutil ou direta, um elemento significativo nas histórias contadas.
Eles vão disputar o Troféu Luz e prêmios em dinheiro. Os filmes serão avaliados por um júri misto, composto por profissionais da área do audiovisual e de áreas ligadas à arte e à literatura.
O campeão levará o Troféu Luz (criação do artista plástico Bruno Salvador, exclusiva para o evento) e R$ 1 mil em espécie. Para o segundo colocado, o prêmio é R$ 900. Para o terceiro, R$ 800.
Além dos filmes de curta-metragem da mostra competitiva, serão exibidos curtas e longas, fora da competição. Os longas confirmados são: "O filme da minha vida, de Selton Mello, que foi lançado no ano passado, e "Viola Perpétua", de Mário de Almeida, que faz sua estreia em um festival.
Confira abaixo as produções selecionadas:
- 120 segundos, de Rafael Cruz, Holanda
- A bordo, de Davi Mello, SP
- A luta, de Bruno Bennec, MG
- Camelôs, de Milena Manfredini, RJ
- Contos ferroviários, de Everton Villaron de Souza, MG
- Estranha criatura, de Rosângela Iglesias Pereira, MG
- Larfiagem, de Gabi Bressola, SC
- Lindeiras, de Bruno Saphira, BA
- Não me deixe aqui sozinha, de Maroz Gomez, ES
- O trem do amor, de Vanda Berger, ES
- Painho e o trem, de Mery Lemos, PE
- Paralelas de aço, de Rachid Waqued, MS
- Pare, olhe, escute, de Carlos Augusto e Zé, RJ
- Sobre dormentes, estamos acordadas, de Facção Feminista Cineclube, RJ
Serviço
Mostra: Pare, olhe, escute
Quando: 12 e 13 de outubro
Onde: antiga estação ferroviária de Cachoeiro de Itapemirim - R. Cel. Francisco de Braga, 71, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim
Entrada franca

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pedestre morre em atropelamento e condutor foge na BR 101, em Ibiraçu
Imagem BBC Brasil
Por que pais não têm ideia de como filhos estão usando inteligência artificial
Imagem de destaque
Bar é multado por placa proibindo entrada de norte-americanos e israelenses

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados