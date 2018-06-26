Morrissey confirma duas apresentações no Brasil

O cantor e compositor britânico Morrissey fará dois shows no Brasil no final deste ano. Ele se apresenta no dia 30 de novembro na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro, e em 1° de dezembro no Espaço das Américas, em São Paulo. Os ingressos do primeiro lote começam a ser vendidos em 29 de junho e custam entre R$ 340 (Pista) e R$ 670 (Pista Premium).