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ZOEIRA

#MorreUmaEstrela é reação à versão de 'Shallow' de Paula Fernandes

Artistas brasileiros gravaram uma interpretação em português da música cantada por Lady Gaga e Bradley Cooper

Publicado em 

17 mai 2019 às 20:58

Publicado em 17 de Maio de 2019 às 20:58

Lady Gaga e Bradley Cooper na performance da música 'Shallow' durante o Oscar Crédito: YouTube/Reprodução
Lady Gaga e Bradley Cooper contracenaram em Nasce Uma Estrela e emocionaram ao cantar Shallow em diversas ocasiões. A música, inclusive, levou o Oscar de melhor canção original. O sucesso foi tanto que a cantora Paula Fernandes pediu autorização para Gaga e agora a canção ganhará uma versão brasileira com participação de Luan Santana.
>>Lady Gaga confirma produção de sexto álbum de estúdio
Na madrugada desta sexta-feira, dia 17, porém, os internautas reagiram à divulgação de um trecho do refrão de Juntos, nome da versão cantada pelos artistas brasileiros. No Twitter, os usuários levantaram a hashtag #MorreUmaEstrela, que está liderando a lista dos assuntos mais comentados no Brasil.
>>Paula Fernandes divulga trecho de sua versão de 'Shalow'; Ouça
A música será lançada oficialmente neste domingo, 19, mas os internautas já opinaram sobre o trecho divulgado nas redes sociais - e de forma negativa. "Gente, nada contra ao Luan e a Paula, mas a vergonha alheia estou tendo", escreveu uma usuária do Twitter. "É nesses momentos que eu gostaria que a Terra fosse plana para eu pular pela borda", disse outro internauta.

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