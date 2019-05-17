MorreUmaEstrela é reação à versão de 'Shallow' de Paula Fernandes

Lady Gaga e Bradley Cooper na performance da música 'Shallow' durante o Oscar Crédito: YouTube/Reprodução

Lady Gaga e Bradley Cooper contracenaram em Nasce Uma Estrela e emocionaram ao cantar Shallow em diversas ocasiões. A música, inclusive, levou o Oscar de melhor canção original. O sucesso foi tanto que a cantora Paula Fernandes pediu autorização para Gaga e agora a canção ganhará uma versão brasileira com participação de Luan Santana.

Na madrugada desta sexta-feira, dia 17, porém, os internautas reagiram à divulgação de um trecho do refrão de Juntos, nome da versão cantada pelos artistas brasileiros. No Twitter, os usuários levantaram a hashtag #MorreUmaEstrela, que está liderando a lista dos assuntos mais comentados no Brasil.