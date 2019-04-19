Aos 92 anos

Morre Lorraine Warren, a paranormal de "Invocação do Mal" da vida real

A experiência de Lorraine com o plano espiritual é que inspira os filmes da franquia "Invocação do Mal"; médium morreu aos 92 anos

Publicado em 19 de abril de 2019 às 16:56 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @beckyboris

Lorraine Warren morreu na tarde desta quinta-feira (18) aos 92 anos. A informação foi confirmada pelo neto da investigadora paranormal em um post feito nas redes sociais do jovem.

"Ontem à noite minha avó, Lorraine Warren, nos deixou calmamente e pacificamente para se unir ao seu amado Ed. Ela estava feliz e rindo até o final. Ela foi meu anjo e minha heroína e sua falta será profundamente sentida. Por favor, se unam a nós para celebrar sua vida e honrar sua bela alma. Lembrem-se de valorizar aqueles que vocês amam enquanto podem. Obrigado e Deus abençoe a todos", escreveu Chris McKinnell no Facebook.

LORRAINE WARREN: A INVESTIGADORA PARANORMAL POR TRÁS DE "INVOCAÇÃO DO MAL"

Lorraine foi quem inspirou a franquia de filmes de terror "Invocação do Mal", contando as histórias que são retratadas nos longas. Os episódios de terror são baseados com experiências que ela viveu ao longo da vida como médium.

Ela o e já falecido marido, Ed Warren, foram os nomes que investigaram diversos casos notáveis paranormais, incluindo as assombrações de Amityville, a boneca Annabelle, Perrón e do fantasma de Enfield.

Os episódios de terror é que criam o pano de fundo dos filmes de "Invocação do Mal". Na franquia, Lorraine é interpretada pela atriz Vera Farmiga.

