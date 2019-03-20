Morador da Serra atua na última temporada de "Game of Thrones"

O engenheiro ambiental Gabriel Inácio em cena de "Game of Thrones" e, em destaque, em cena de "Vikings" Crédito: Montagem Gazeta Online

A última temporada de "Game of Thrones", filmada na Irlanda do Norte, terá um toque do Espírito Santo em cenas que mostram uma guerra que demorou 55 dias para acabar. Especialmente um soldado da trama, que saiu direto de Jacaraípe, na Serra, para as telonas do mundo todo depois de já ter ganhado experiência em "Vikings" - outra série que contracenou - em Dublin, na Irlanda.

Gabriel Inácio é mineiro, mas vive no Estado desde seus 14 anos. Aqui se formou em Engenharia Ambiental e acabou "caindo de paraquedas", como ele mesmo diz, no mundo da arte. "Resolvi me mudar para Dublin, em 2015, para ter fluência no inglês e para viajar pela Europa. Nunca tive pretensão de ser ator", destaca.

Em 2018, me mudei para Sidney, na Austrália, onde vivo hoje. Mas amo a Irlanda e pretendo voltar para lá no futuro Gabriel Inácio, engenheiro ambiental

O morador da Serra destaca que para participar das gravações de "Game of Thrones", ele se inscreveu numa seletiva por meio de um site. O portal é responsável por selecionar parte do elenco de massa que contracena em grandes produções, como o seriado. "Fui sendo aprovado e todas as etapas aconteceram pela web", lembra.

Gabriel Inácio, que mora em Jacaraípe, na Serra, é o terceiro soldado da esquerda para a direita; cena é do teaser oficial da oitava temporada de Game of Thrones, filmada na Irlanda do Norte Crédito: Reprodução/YouTube Game of Thrones

Ele conta que essas gravações aconteciam desde muito cedo, então já aconteceu de ele ir para o set sem dormir, porque morava em uma cidade mais afastada. "Toda vez, eu pegava um ônibus de Dublin para Belfast. As gravações, muitas vezes, começavam às 5h da manhã e eu ia sem dormir mesmo", corrobora.

Em "Vikings", Gabriel fez seletivas pessoalmente e recorda que participou do primeiro teste em 2015 para só ser chamado em 2017. "Totalmente o contrário de como foi em 'Game of Thrones", contrapõe.

O engenheiro ambiental Gabriel Inácio participou de "Vikinks", na Irlanda Crédito: Arquivo pessoal

GUERREIRO

O ator não é autorizado a falar sobre a série, já que os colaboradores assinam, em contrato, cláusulas de sigilo máximo. No entanto, adianta que ele faz o papel de um soldado. "Participo de uma cena de guerra que demorou 55 dias para ser finalizada. Só posso falar isso porque já saiu na imprensa (risos)", conclui.

Gabriel relata que também aparece no trailer de divulgação da última temporada, no minuto 1:33: "Eu sou o soldado no lado direito do vídeo. O único que se mexe. Bem no cantinho mesmo, atrás do Podrick e da Brienne", finaliza.

Assista ao trailer de Game of Thrones em que aparece o morador da Serra Gabriel Inácio:

OUTRO MORADOR DO ES NA TRAMA

Natural de Lavras, em Minas Gerais, Adriano viveu em Vila Velha por 20 anos até se mudar para Dublin, na Irlanda, em 2015, para melhorar a fluência na língua inglesa. Lá chegou a trabalhar em diversas áreas, como na cozinha de restaurante, em academia de musculação e como fotógrafo de eventos.

Adriano Elisei atuando em Vikings. O ator capixaba também estará em Game Of Thrones Crédito: Acervo Pessoal/ Adriano Elisei

No início de 2017, começou a gravar o final da 5ª temporada de “Vikings”, após conseguir uma vaga disputada na figuração da série – são cerca de 3000 candidatos para 300 vagas de figuração.

Desde o ano passado ele grava também a 8ª e última temporada de “GOT”, cujas filmagens se encerraram no final de 2018, conciliando com os trabalhos da 6ª de “Vikings”.