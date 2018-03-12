Molejo é atração de festas em Vitória e Colatina

Molejo Crédito: Divulgação

Os capixabas terão dois encontros para sambar diferente com o Molejo. O grupo chega ao Espírito Santo no próximo sábado (17) para duas apresentações, uma em Vitória e outra em Colatina, que prometem levantar a galera da caçamba.

A primeira acontece no interior do Estado, na festa Calourada Sunset, que abre os portões às 17h. Além dos pagodeiros, Maneirinho, Glauco e DJ Jean du PCB se apresentam na festa, que será realizada na área Verde do Clube Itajuby, em Colatina.

Mais tarde, a partir das 22h, o Molejo é presença garantida na roda de samba mais querida do Estado, a Regional da Nair, que comemora no Ilha Shows seus 10 anos de encontros.

Sucessos do pagode carioca, como Cilada, Brincadeira de Criança e Paparico não vão faltar. Além da Regional da Nair e Molejo, também sobe ao palco a banda que foi sensação do Carnaval de Vitória, a AMMOR (A Maravilhosa e Mágica Orquestra de Rua). Na noite, as picapes ficam por conta do DJ Nelsin.

SERVIÇO

Calourada Sunset

Com Molejo, Maneirinho, Glauco e DJ Jean du PCB

Quando: 17 de março (sábado), a partir das 17h

Onde: Área verde do Clube Itajuby - Rua Professora Antônieta, 295, Maria das Graças, Colatina

Ingressos: R$ 30 (pista/meia); R$ 60 (pista/inteira); R$ 70 (open bar/meia) e R$ 140 (open bar/inteira)

Pontos de venda: Banca do Briel (Colatina), Celular.com (Colatina), Amigão Embalagens (Colatina), Vivaz Boutique (Aracruz), Angel Modas (Baixo Guandú), All Jarreau (Linhares), Luar Modas (São Gabriel da Palha) e no site www.blueticket.com.br.

10 anos da Regional da Nair

Com Regional da Nair, Molejo, Orquestra de Rua Ammor e DJ Nelsin

Quando: 17 de março (sábado),a partir das 22h

Onde: Ilha Shows - Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória