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Molejo é atração de festas em Vitória e Colatina

Pagodeiros do Rio se apresentam em Calourada e depois no aniversário do Regional da Nair

Publicado em 12 de Março de 2018 às 16:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2018 às 16:35
Molejo Crédito: Divulgação
Os capixabas terão dois encontros para sambar diferente com o Molejo. O grupo chega ao Espírito Santo no próximo sábado (17) para duas apresentações, uma em Vitória e outra em Colatina, que prometem levantar a galera da caçamba.
A primeira acontece no interior do Estado, na festa Calourada Sunset, que abre os portões às 17h. Além dos pagodeiros, Maneirinho, Glauco e DJ Jean du PCB se apresentam na festa, que será realizada na área Verde do Clube Itajuby, em Colatina.
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Mais tarde, a partir das 22h, o Molejo é presença garantida na roda de samba mais querida do Estado, a Regional da Nair, que comemora no Ilha Shows seus 10 anos de encontros.
Sucessos do pagode carioca, como Cilada, Brincadeira de Criança e Paparico não vão faltar. Além da Regional da Nair e Molejo, também sobe ao palco a banda que foi sensação do Carnaval de Vitória, a AMMOR (A Maravilhosa e Mágica Orquestra de Rua). Na noite, as picapes ficam por conta do DJ Nelsin.
SERVIÇO
Calourada Sunset
Com Molejo, Maneirinho, Glauco e DJ Jean du PCB
Quando: 17 de março (sábado), a partir das 17h
Onde: Área verde do Clube Itajuby - Rua Professora Antônieta, 295, Maria das Graças, Colatina
Ingressos: R$ 30 (pista/meia); R$ 60 (pista/inteira); R$ 70 (open bar/meia) e R$ 140 (open bar/inteira)
Pontos de venda: Banca do Briel (Colatina), Celular.com (Colatina), Amigão Embalagens (Colatina), Vivaz Boutique (Aracruz), Angel Modas (Baixo Guandú), All Jarreau (Linhares), Luar Modas (São Gabriel da Palha) e no site www.blueticket.com.br.
10 anos da Regional da Nair
Com Regional da Nair, Molejo, Orquestra de Rua Ammor e DJ Nelsin
Quando: 17 de março (sábado),a partir das 22h
Onde: Ilha Shows - Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória
Ingressos: R$ 40 (pista/meia/2º lote); R$ 80 (pista/inteira/2º lote); R$ 60 (área vip/meia/1º lote) e R$ 120 (área vip/inteira/1º lote), à venda no site www.blueticket.com.br

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