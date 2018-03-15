Ministro da Cultura vem a Vitória para ampliar uso da Lei Rouanet

O Ministro da cultura, Sérgio Sá Leitão Crédito: Reprodução/YouTube

No 26 de junho, o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, estará em Vitória para o seminário Cultura Gera Futuro, que percorre todas as capitais do Brasil para disseminar os recursos que a pasta dispõe para investimentos em arte. A ideia do projeto é dar mais patrocínio a projetos locais fazendo com que os produtores culturais e artistas entendam melhor como funcionam os editais e formas de concorrência.

Ele, que se diz conhecedor da cultura e da arte que é produzida no Espírito Santo, garante que será uma boa manobra para o que é feito no Estado. "Já estive em Vitória várias vezes, conheço bem a produção regional capixaba e acho que será importante para os capixabas irem ao seminário. Nós queremos um contato com as pessoas que movimentam a cena cultural para os nossos técnicos explicarem todo o processo", detalha.

Se tivermos projetos mais consistentes, em todos os estados, vamos conseguir investir mais Sérgio Sá Leitão, ministro da Cultura

De acordo com Sá Leitão, o circuito acontece de abril até julho e vai trabalhar todas as áreas que são contempladas com incentivos do Governo Federal. "Do cinema aos assuntos da secretaria da Diversidade, queremos que esses seminários sirvam como momento de capacitação, até, para os técnicos das prefeituras de cada cidade e dos governos estaduais, porque temos muitos projetos em que esse poder público local tem alto nível de participação", detalha.

O ministro aposta que os técnicos dessas prefeituras e governos podem ser, no futuro, os mediadores dessas explicações, já que estarão capacitados no que diz respeito ao entendimento dos editais e afins. "Depois, além de disponibilizar o material na internet, queremos que os produtores e artistas também possam contar com os poderes locais para tirar dúvidas, auxiliar a fazer projetos e tudo o mais", exclama. "Se tivermos projetos mais consistentes, em todos os estados, vamos conseguir investir mais", conclui.

Segundo Sá Leitão, também haverão módulos dos seminários que funcionarão em uma lógica exclusiva para patrocinadores. É que o ministro afirma que quer sensibilizar esses empresários para que eles também usem mais da Lei Rouanet, sobretudo para esses projetos regionais e locais. "Queremos dar impulso na descentralização dos recursos da Cultura", exemplifica.