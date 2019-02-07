Miley Cyrus e Shawn Mendes preparam novo single juntos, afirma site

A cantora Miley Cyrus Crédito: Reprodução/Instagram @mileycyrus

Miley Cyrus e Shawn Mendes estão trabalhando muito para dar os retoques finais em um novo single produzido pelos dois, segundo o site TMZ. Fontes próximas ao projeto disseram que a música virá pelas próximas semanas e pode ser uma faixa no novo álbum de Miley.

A expectativa é de que eles cantem a nova música na premiação do Grammy, que ocorre no próximo domingo, dia 10. Essa seria a primeira vez que a dupla se une para algum tipo de colaboração.

Os fãs dos dois cantores começaram a ligar os pontos sobre a parceria na noite de terça-feira, 5, quando Miley publicou fotos dos ensaios para o Grammy. Na imagem, ela está em frente a instrumentos e aparelhos musicais e alguns seguidores notaram que o violão de Shawn estava ao fundo. Além disso, o nome dele parece estar marcado em outro equipamento.