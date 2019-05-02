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Casal 20

Michelle e Barack Obama anunciam lista de projetos junto à Netflix

O casal também vai trabalhar com o jornalista Michael Lewis em uma série de documentários baseada em seu livro "The Fifth Risk: Undoing Democracy", além de produzir um longa sobre o abolicionista Frederick Douglass

Publicado em 

02 mai 2019 às 19:01

Publicado em 02 de Maio de 2019 às 19:01

Michelle Obama e Barack Obama Crédito: Instagram
Michelle e Barack Obama anunciaram a primeira lista de projetos que serão desenvolvidos junto com a Netflix, informou o jornal The Guardian nesta terça-feira, 30.
O casal fechou um acordo de vários anos com a plataforma de vídeos por streaming no ano passado a fim de produzir filmes e séries por meio da produtora Higher Ground.
"Tocando em questões de raça e classe, democracia e direitos civis, e muito mais, acreditamos que cada uma dessas produções não vai apenas entreter, mas vai educar, conectar e inspirar todos nós", disse Barack Obama sobre os trabalhos que estão por vir.
Ao todo, eles anunciaram sete projetos que vão desde aquisições de novos materiais, ficção, não-ficção até conteúdos voltados para adultos e para crianças.
No festival de cinema Sundance deste ano, Michelle e Barack adquiriram o aclamado documentário "American Factory", que analisa o que acontece quando um bilionário chinês abre uma fábrica em Ohio. Outra aquisição, ainda em produção, é "Crip Camp", um documentário sobre um acampamento de verão para adolescentes deficientes.
PROJETOS
O casal Obama também vai trabalhar com o jornalista Michael Lewis em uma série de documentários baseada em seu livro "The Fifth Risk: Undoing Democracy". Os outros projetos incluem um longa-metragem biográfico sobre o abolicionista Frederick Douglass, uma série pré-escolar chamada "Listen to Your Vegetables and Eat Your Parents" (Ouça seus Vegetais e Coma Seus Pais, em tradução livre), sobre alimentação, e uma série de antologia baseada na coluna "Overlooked" no jornal "The New York Times". Há ainda uma série dramática chamada Bloom ambientada no mundo da moda no pós-guerra de Nova York.
"Nós amamos essa lista porque ela abrange muitos interesses e experiências diferentes, mas tudo está unido com histórias que são relevantes para nossas vidas diárias", disse Michelle Obama.
"Achamos que há algo aqui para todos - mães e pais, crianças curiosas e qualquer pessoa que esteja simplesmente procurando por algo envolvente e edificante no final de um dia agitado. Mal podemos esperar para ver esses projetos ganharem vida - e as conversas que eles vão gerar", completou a ex-primeira-dama.

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