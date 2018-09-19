Michel Teló fará show na 1ª Festa da Cana e do Mel em Viana

Você sabia que o mel considerado mais doce do País é produzido em Viana? Tanto faz sucesso que, a partir deste ano, a cidade vai ser sede da Festa da Cana e do Mel. A programação conta com shows. A ideia é fazer com que o evento alavanque a cultura e o turismo da região, bem como divulgar essas produções de produtos que são feitos no município.
Na sexta-feira (28), a programação de shows começa, às 18h, com Rogerinho do Cavaco, Gino e Geno e João Fellipe e Rafael. No sábado (29), a partir das 15h, terá Rian e Rodrigo, Rickson Maioli, Michel Teló e Xiru do Sul. No domingo (30) diversão para a criançada com atração infantil "Patrulha Canina" e shows de Filipe Fantin e Richard Viana, também a partir das 15h.
Estamos com as contas equilibradas, obras por toda a cidade e isso nos possibilita, também, investir no turismo da cidade, o que é muito importante. Já temos tradição na realização de grandes eventos e para atender a pedidos da comunidade neste ano teremos a festividade
ABELHAS CAPIXABAS
Durante todo o ano, as abelhas de Viana produzem mel silvestre de alta qualidade, principalmente, nas reservas naturais da cidade. As abelhas produzem livremente com flores de café, camará, jacarandá, laranjeira, eucalipto e assa-peixe - todas plantas nativas.
O presidente da Associação Vianense de Apicultores (Aviapes), Maurílio Brandão, afirma que a produção do mel desde ano está muito equilibrada. "Nossa produção de mel está muito boa, este ano, choveu bem e com isso, muitas árvores floresceram e as abelhas aproveitaram. Isso ajuda a manter a qualidade do nosso produto", afirmou.
As colmeias estão localizadas principalmente nas regiões rurais de Jucu e Baía Nova. Além disso, ainda tem o mel silvestre extraído de diversas flores. Além de um alimento delicioso, o mel é extremamente saudável: trata-se de uma grande fonte natural de carboidratos, que fornece força e energia para o funcionamento do corpo humano e fortalecedor do sistema imunológico.
PROGRAMAÇÃO
SEXTA-FEIRA (28)
A partir das 19h30
Rogerinho do Cavaco
Gino e Geno
João Fellipe e Rafael
SÁBADO (29)
A partir das 16h
Rian e Rodrigo
Rickson Maioli
Michel Teló
Xiru do Sul
DOMINGO (30)
A partir das 16h
Atração infantil
Filipe Fantin
Richard Viana
Andreia Soares
SERVIÇO
1ª Festa da Cana e do Mel
Onde: Área de Eventos de Viana (Viana Sede)
Quando: de 28 a 30 de setembro
Entrada franca