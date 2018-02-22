Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Literatura

Mercado editorial inicia ano com crescimento nas vendas

Pesquisa mostra um crescimento de 14% no faturamento em relação ao mesmo período de 2017
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2018 às 18:27

Publicado em 22 de Fevereiro de 2018 às 18:27

Sindicato acredita que crescimento é devido a volta às aulas Crédito: Reprodução | Internet
O primeiro Painel das Vendas de Livros no Brasil de 2018 trouxe números positivos para o varejo do mercado editorial: a pesquisa mostrou um crescimento de 14% no faturamento em relação ao mesmo período de 2017. As vendas em volume cresceram 4,19%.
Segundo o Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL), que elabora o relatório em parceria com a Nielsen, os números refletem o período de volta às aulas, uma combinação de produtos com preços médios mais altos e menos promoções (livros didáticos). A queda do desconto médio em relação ao primeiro mês de 2017 foi de 2,8 pontos porcentuais.
>> Leia mais notícias de Entretenimento
Em um comunicado, o líder da Nielsen Bookscan Brasil, Ismael Borges, disse que "no início do ano é sempre importante lembrar do efeito da campanha de volta às aulas, mas é notável que começamos 2018 com uma base de crescimento melhor do que a verificada no ano anterior, favorecida pelo cenário macroeconômico".
Resultados
O Painel das Vendas de Livros no Brasil é divulgado a cada quatro semanas. Os dados são coletados diretamente do "caixa" das livrarias, e-commerce e outros varejistas colaboradores.
Em janeiro, o Painel apontou crescimento de 6,15% em faturamento em 2017 em relação ao ano anterior, cerca de R$ 100 milhões. No volume, o crescimento foi de 4,55% (1,8 milhão de exemplares). Esse foi o primeiro resultado anual positivo e acima da inflação do mercado editorial brasileiro, no varejo, desde 2013, quando se iniciou a série histórica.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Favela 3D e o dever dos governos de ampliar conexões com a sociedade
Imagem de destaque
Baixo Guandu lidera casos de dengue no interior do Estado
Imagem de destaque
Espada-de-são-jorge: 5 motivos para cultivar a planta que afasta o mau-olhado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados