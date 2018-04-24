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Episódio novo

Meghan Markle vai se casar em 'Suits'

Só em 'Suits', já que na vida real o casório com o príncipe Harry já está marcado

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 11:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2018 às 11:59
Meghan Markle vai se casar em "Suits" Crédito: Reprodução
O casamento de príncipe Harry com a atriz Meghan Markle está marcado para ocorrer no dia 19 de maio, ao meio-dia. Entretanto, a atriz vai subir ao altar em um vestido branco antes disso na ficção: o último episódio da sétima temporada de Suits traz a personagem Rachel, interpretada por Meghan, se casando com Mike Ross.
A cena vai ao ar nesta quarta-feira, 25, nos Estados Unidos, mas o teaser do episódio mostra um pouco do vestido que a personagem vai usar, com saia rodada, tule nas costas e tecido todo bordado, com destaque para uma fita preta na cintura. Será que na vida real, o vestido de Meghan será semelhante?
A própria Meghan ajudou a escolher o vestido de sua personagem, com a ajuda de sua amiga Jessica Mulroney, que já trabalhou em grandes lojas de vestidos de noiva e também está ajudando a planejar o casamento da atriz com o príncipe.
No dia do casamento, Meghan deve usar dois vestidos diferentes, sendo um para a cerimônia na igreja e outro para a recepção na Frogmore House.

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