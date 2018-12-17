Mega Festival de K-POP acontece no Chile em Janeiro

17/12/2018 - O grupo Red Velvet é uma das atrações do SMTOWN, que será realizado em 2019, no Chile Crédito: Instagram/@redvelvet.smtown

Acompanhando a onda do pop coreano que se tornou febre no mundo, alguns dos artistas mais populares do gênero aterrissam em Santiago, no Chile, para se apresentar no maior festival de K-POP do mundo. O espetáculo tem presença confirmada de grandes ídolos como BoA, Super Junior, Girls Generation, SHINee, EXO, Red Velvet e NCT. Inédito na América Latina, o evento será realizado nos dias dias 18 e 19 de Janeiro no Estádio Nacional.

O SMTOWN já aconteceu nos Estados Unidos, França, Dubai, Japão e outros países da Ásia. Após inúmeros pedidos dos fãs através das redes sociais, o festival chega ao Chile e pretende atrair amantes do pop coreano de toda a América Latina, inclusive do Brasil, nos dois dias de evento. Com exceção de SHINee e Super Junior, será a primeira vez dos outros grupos no país e os artistas já se mostram empolgados para a visita.