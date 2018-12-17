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MÚSICA

Mega Festival de K-POP acontece no Chile em Janeiro

Primeira SMTOWN da América Latina traz grandes astros da música coreana

Publicado em 17 de Dezembro de 2018 às 17:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2018 às 17:12
17/12/2018 - O grupo Red Velvet é uma das atrações do SMTOWN, que será realizado em 2019, no Chile Crédito: Instagram/@redvelvet.smtown
Acompanhando a onda do pop coreano que se tornou febre no mundo, alguns dos artistas mais populares do gênero aterrissam em Santiago, no Chile, para se apresentar no maior festival de K-POP do mundo. O espetáculo tem presença confirmada de grandes ídolos como BoA, Super Junior, Girls Generation, SHINee, EXO, Red Velvet e NCT. Inédito na América Latina, o evento será realizado nos dias dias 18 e 19 de Janeiro no Estádio Nacional. 
O SMTOWN já aconteceu nos Estados Unidos, França, Dubai, Japão e outros países da Ásia. Após inúmeros pedidos dos fãs através das redes sociais, o festival chega ao Chile e pretende atrair amantes do pop coreano de toda a América Latina, inclusive do Brasil, nos dois dias de evento. Com exceção de SHINee e Super Junior, será a primeira vez dos outros grupos no país e os artistas já se mostram empolgados para a visita.
A venda de ingressos será anunciada em breve. A produtora NoiX Entertainment adianta que as compras serão feitas pela internet.

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