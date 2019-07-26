Home
MC Rebecca segue a linha do funk 150 e lança "Deslizo e Jogo"

Canção é parceria com o produtor Pep Starling. Assista ao clipe

MC Rebecca lança o clipe de "Deslizo e Jogo" Crédito: GABRIEL VALADAO

Com menos de um ano de carreira, MC Rebecca aproveita o pique para apresentar o máximo do seu trabalho já gabaritado nas pistas e nas redes sociais. Agora, a carioca de 21 anos traz "Deslizo e Jogo", parceria com o produtor Pep Starling

"Oh novinho da quebrada! Vem que hoje eu estou preparada". É dessa forma que MC Rebecca começa a sua nova música de trabalho, que chega nesta sexta-feira nas plataformas de streaming, com direito a videoclipe.

A música tem tudo para seguir rendendo views e cliques à carreira da carioca. Ela segue a fórmula já conhecida em outros trabalhos de Rebecca, como o seu debut "Cai de Boca": funk 150 e letras - para alguns escrachadas - elevando seu empoderamento feminino.

O hit de estreia de sua carreira (Cai de Boca), inclusive, pode ser encontrado em duas versões: uma light e outra pesada na web.  As visualizações do clipe já ultrapassam a casa dos seis milhões. 

SEM MIMIMI

Segundo Rebecca, as letras cantadas provocaram estranheza no início de seu trabalho, mas que agora o público entende o seu empoderamento feminino nas letras. "Minha música é para divertir. Defendo a diversão e a liberdade da mulher falar o que quiser, sem mimimi!"

Considerada a revelação do funk, MC Rebecca já acumula apresentações em grandes festivais e prêmios como o MTV Miaw 2019, quando se apresentou ao vivo e também concorreu em três categorias (Danceokê, Zika do Baile e Feat do Ano). 

Em fevereiro deste ano, a funkeira inclusive participou de uma "marchinha", parceria entre ela, Gabily e Rick Joe. Como ela mesmo diz na letra, a canção "É HIT" e já conta com mais de 6 milhões de visualizações em menos tempo do que o carro-chefe de sua carreira.

