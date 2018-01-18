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MC Diguinho fala sobre música que faz apologia ao estupro e diz não ser machista

'Se a minha música faz apologia ao estupro, prazer sou o mais novo estuprador', disse o funkeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2018 às 17:14

Publicado em 18 de Janeiro de 2018 às 17:14

MC Diguinho cercado de modelos na gravação do clipe de 'Só surubinha de leve' Crédito: Reprodução
Nesta quarta-feira, 17, a música "Só Surubinha de Leve", do MC Diguinho, foi excluída do Spotify após dezenas de denúncias apontando que a letra faz apologia ao estupro. A faixa, que tem trechos como "Taca a bebida/Depois taca a pica/E abandona na rua", também foi deletada do YouTube e o clipe, que seria lançado no mesmo dia, não entrou na plataforma. Horas depois, o funkeiro se pronunciou sobre o caso.
Em uma publicação no Instagram de Diguinho, um comunicado feito por sua assessoria de imprensa diz: "MC Diguinho reconhece o conflito de informações devido a toda a repercussão. O mesmo informa que em sua residência mora com a mãe, irmãs e sobrinha. Jamais iria 'denegrir' a honra e moral das mulheres. Em respeito a tudo isso, a música será lançada na versão light. Sem mais".
Porém, essa resposta mais leve ocorreu depois do funkeiro colocar uma resposta polêmica no Twitter. Em uma postagem já apagada, o MC Diguinho havia respondido às críticas, dizendo: Se a minha música faz apologia ao estupro, prazer sou o mais novo estuprador, apenas fiz a música da realidade que vivo e muitos brasileiros vivem. Viva a putaria!". 
Não precisa nem dizer que gerou uma repercussão negativa ainda maior ao funkeiro. Procurada pelo reportagem, a assessoria do funkeiro informou que o clipe será lançado nesta quinta-feira, às 20h, já com a letra modificada. O funkeiro entrou em estúdio na madrugada para gravar a nova letra, que ainda não foi divulgada.
Ainda de acordo com a assessoria, é a nova versão de "Só Surubinha de Leve" que será oferecida às plataformas de streaming e às rádios e também será tocada nos shows do artista.

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