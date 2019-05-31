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QUADRINHOS

Mauricio de Sousa Produções lança selo próprio para mangá e HQ inédita

Novos personagens surgirão em Turma da Mônica: Geração 12

Publicado em 

31 mai 2019 às 20:55

Publicado em 31 de Maio de 2019 às 20:55

03/06/2019 - Mauricio de Sousa Produções lança selo próprio para mangá e HQ inédita Crédito: Instagram/@turmadamonica
Com selo próprio para mangás, a Mauricio de Sousa Produções revela que o trabalho dá início a nova leva de histórias da Turma da Mônica: Geração 12. O público pode esperar uma safra de novos personagens, como foi anunciado na última quarta-feira, dia 29. No entanto, a empresa não deu mais detalhes sobre o conteúdo das HQ's ou quando elas devem chegar às bancas.
> Filme da 'Turma da Mônica' terá sessões para deficientes visuais
"Estamos preparando uma nova família de personagens! Ela estará nas bancas pela editora Panini. Vem aí a Turma da Mônica: Geração 12! Ficou curioso? Em breve teremos novidades!", diz publicação no perfil oficial da Mauricio de Sousa Produções.
> 'Turma da Mônica': assista ao novo trailer de filme live-action
O novo selo, anunciado nesta quinta-feira, 30, se chama Mangá MSP e traz o cãozinho Bidu, do Franjinha, na capa. Os traços do personagem são dos famosos desenhos orientais.

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