Mauricio de Sousa Produções lança selo próprio para mangá e HQ inédita

Com selo próprio para mangás, a Mauricio de Sousa Produções revela que o trabalho dá início a nova leva de histórias da Turma da Mônica: Geração 12. O público pode esperar uma safra de novos personagens, como foi anunciado na última quarta-feira, dia 29. No entanto, a empresa não deu mais detalhes sobre o conteúdo das HQ's ou quando elas devem chegar às bancas.