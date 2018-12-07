Mauricio de Sousa ganha documentário da National Geographic

Mônica, Maurício de Sousa, Milena e Mônica Sousa Crédito: Reprodução/Instagram

Mauricio de Sousa, criador dos famosos personagens da Turma da Mônica, revisitará sua carreira de quase 60 anos em um novo documentário reality da série BIOS, que a National Geographic estreará em 2019, segundo informou o canal à Reuters. O premiado cartunista brasileiro, criador dos famosos personagens da, revisitará sua carreira de quase 60 anos em um novo documentário reality da série BIOS, que a National Geographic estreará em 2019, segundo informou o canal à Reuters.

Mauricio, 83 anos, será o quarto personagem latino-americano a fazer parte da série. O programa mostrará em dois episódios de uma hora um material inédito e contará com a colaboração de Mauricio e de sua filha Mônica.

O comediante Fábio Porchat conversará com Sousa e relembrará sua trajetória desde a criação dos famosos personagens brasileiros dos quadrinhos. A série promete revelar arquivos inéditos e contar momentos únicos em uma recapitulação desde sua infância, passando pelo parque de diversões Parque da Mônica e por seu estúdio em São Paulo.

Mauricio de Sousa segue totalmente atuante há 60 anos. Não pode caminhar nem duas quadras, pois o povo o para, abraça, é um ídolo total no Brasil e aos 83 anos segue trabalhando como quando começou, disse Fernando Semenzato, vice-presidente sênior de produções originais da National Geographic na América Latina.

Estamos começando agora a gravar com ele sua história e a revisar todo o arquivo de material que temos, acrescentou. A princípio, o programa será transmitido no Brasil e na NatGeo Mundo, que é o canal da National Geographic para o mercado hispânico nos Estados Unidos.