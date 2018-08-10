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POLÊMICA

Marvel tenta negociar com Disney a volta de James Gunn para o estúdio

Site afirma que há negociações por baixo dos panos para recontratar o diretor

Publicado em 10 de Agosto de 2018 às 16:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2018 às 16:48
James Gunn, diretor da franquia Guardiões da Galáxia Crédito: Reprodução/Instagram @jamesgunn
A Marvel está tentando convencer a Walt Disney Corporation a recontratar o diretor James Gunn, responsável pelos filmes Guardiões da Galáxia, que foi demitido do estúdio após tuítes ofensivos de dez anos atrás ressurgirem e causarem consternação nos fãs.
De acordo com o site Deadline, executivos da Marvel estão negociando por baixo dos panos com a Disney para trazer Gunn de volta à direção de Guardiões da Galáxia Vol. 3 após todo o elenco principal da produção assinar uma carta em apoio ao diretor.
O site afirma que essa é uma tentativa final de Kevin Feige, responsável pelos filmes do universo cinematográfico da Marvel, de tentar apaziguar a situação e achar uma solução que agrade a todos. O medo de Feige é que o novo filme dos Guardiões nunca seja produzido sem a presença de Gunn no set de filmagens.
"Nós apoiamos totalmente James Gunn. Ficamos todos chocados pela sua demissão abrupta na semana passada e intencionalmente esperamos dez dias para pensar, orar, ouvir e discutir o assunto. Nesse ínterim ficamos encorajados com o apoio de fãs e membros da mídia que querem ver James de volta como diretor do Volume 3 e também desencorajados por ver aqueles que foram tão facilmente enganados pelas absurdas teorias conspiratórias o envolvendo", escreveram os atores na carta divulgada nas redes sociais no fim de julho.

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