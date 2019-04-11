Marvel quer divulgar cenas de bastidores das participações de Stan Lee

Marvel divulga participação de Stan Lee em "Homem-Formiga e a Vespa" Crédito: Reprodução/Instagram @therealstanlee

O mestre dos quadrinhos Stan Lee sempre foi reconhecido pelo bom humor e, também, por aparecer "de surpresa" em algumas cenas de filmes sobre suas histórias. Agora, todas as cenas de bastidores em que ele surgiu serão compiladas e exibidas pelos Estúdios Marvel. A informação foi publicada pelo portal Entertainment Weekly, mas não tem data para acontecer.

Além disso, a famosa cena que foi apagada de

Os Vingadores

, em que Stan Lee aparece fazendo menção à

Chris Evans

por interpretar dois heróis em universos distintos será revelada. O ator esteve em

Tocha Humana

, da Fox, e em

Capitão América

, da Marvel.