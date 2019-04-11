Marvel quer divulgar cenas de bastidores das participações de Stan Lee

O mestre dos quadrinhos Stan Lee sempre foi reconhecido pelo bom humor e, também, por aparecer "de surpresa" em algumas cenas de filmes sobre suas histórias. Agora, todas as cenas de bastidores em que ele surgiu serão compiladas e exibidas pelos Estúdios Marvel. A informação foi publicada pelo portal Entertainment Weekly, mas não tem data para acontecer.
Além disso, a famosa cena que foi apagada de
Os Vingadores
, em que Stan Lee aparece fazendo menção à
Chris Evans
por interpretar dois heróis em universos distintos será revelada. O ator esteve em
Tocha Humana
, da Fox, e em
Capitão América
, da Marvel.
De acordo com o presidente da Marvel Studios, Kevin Freige, a franquia pretende divulgar uma espécie de vídeo em Blu-ray. "A morte de Stan Lee foi muito comovente para todos nós e esses sentimentos voltaram com tudo na semana passada, quando eu assisti ao vídeo", afirmou. Stan Lee morreu aos 95 anos em novembro de 2018.